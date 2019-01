Kwitnąca gospodarka to także zasługa przedsiębiorców

Kwitnąca gospodarka to efekt pracowitości przedsiębiorców i dobrej koniunktury - powiedział w sobotę podczas Gali Liderów Polskiego Biznesu prezes Business Centre Club Marek Goliszewski. Najlepszym firmom wręczono Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.

Prezes BCC podkreślił, że ubiegły rok był rekordowy jeśli dochodzi o wzrost PKB, wpływy z podatków czy rentowność firm. Zaznaczył, że polscy przedsiębiorcy wychodzą naprzeciw obniżeniu stawek ZUS i CIT, usprawnieniu partnerstwa publiczno-prywatnego, wysokiej absorpcji środków unijnych i rządowemu projektowi rozszerzenia specjalnych stref ekonomicznych na całą Polskę.

Podkreślił, że ogromnym wyzwaniem jest obecnie rynek pracy, ponieważ już 75 proc. przedsiębiorców ma problem z pozyskaniem pracowników.

Zwrócił się też do rządu o wypracowanie porozumienia podatkowego z przedsiębiorcami, zaapelował również o to, by unikać ręcznego sterowania gospodarką.

Złotymi Statuetkami Lidera Polskiego Biznesu zostało wyróżnionych kilkanaście firm, a Nagrodę Specjalną BCC otrzymał generał Frederick B. Hodges, były dowódca US Army Europe „za wkład w spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego, wzmacnianie jego wschodniej flanki, stymulowanie debaty na temat solidarności członków NATO, a także za przyjaźń wobec Polski”. (PAP)