Nauczyciele kontra rząd: Będzie mediator?

Na spotkaniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi i MEN zaproponowałem stronom osobę mediatora - niezależnego, profesjonalnego; osobę bardzo dobrze wykształconą i z wielki doświadczeniem - poinformował w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” RPD Mikołaj Pawlak.

W czwartek w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka odbyło się spotkanie mediacyjne Mikołaja Pawlaka z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy rzecznika, który poinformował w poniedziałek, że chce podjąć się mediacji między protestującymi nauczycielami a Ministerstwem Edukacji Narodowej.

W około trzygodzinnym spotkaniu uczestniczyła minister edukacji Anna Zalewska oraz przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nie pojawili się natomiast przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych.

Rzecznik Praw Dziecka pytany w wywiadzie, który ukazał się w poniedziałkowym „Naszym Dzienniku” o to, w jakiej atmosferze przebiegło spotkanie, zapewnił, że „w bardzo spokojnej”. Dodał, że „rozmowa była bardzo merytoryczna i spokojna”.

„Ze swej strony zaproponowałem stronom osobę mediatora - niezależnego, profesjonalnego; osobę bardzo dobrze wykształconą i z wielki doświadczeniem” - powiedział Pawlak. Nie podał nazwiska mediator, powiedział jedynie, że ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Harvard.

Pawlak był też pytany o projekt „Zatrzymaj aborcję”, zakładający zniesienie możliwości przerwania ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu, który znajduje się obecnie w sejmowej podkomisji, a także o wniosek posłów - głównie z PiS - do TK o niezwłoczne wyznaczenie terminu rozprawy w sprawie aborcji z powodu wad genetycznych.

RPD zapewnił, że popiera wniosek posłów. „Gdybym tylko mógł zabrać głos przed trybunałem, zrobiłbym to. Przepisy są tak skonstruowane, że nie mogę tego zrobić bez udziału Rzecznika Praw Obywatelskich. Mogę jednak zapewnić, że zapytam pana Adama Bodnara, dlaczego nie przystąpił do tak ważnej sprawy, jaką jest ochrona życia” - zadeklarował.

Jak mówił, co do procedowania projektu „Zatrzymaj aborcję” to „wszyscy widzą chyba, że podkomisja, w której utknął ów projekt, jest chyba najdłużej działającym gremium”. „Mam zamiar wystąpić do przewodniczącego podkomisji sejmowej z zapytaniem, skąd ta zwłoka” - zapowiedział.(PAP)