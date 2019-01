Firmy zamierzają ruszyć z inwestycjami

Nowe inwestycje w I kwartale br. zamierza rozpocząć 24,2 proc. badanych firm, tj. więcej o 2,3 pkt proc. kw/kw - poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Bank centralny zaznaczył, że optymistyczne są także plany inwestycyjne na cały 2019 r.

Sugerują one utrzymanie się aktywności inwestycyjnej na wysokim, zbliżonym do ubiegłorocznego, poziomie. Roczny wskaźnik nowych inwestycji lekko wzrósł w relacji rocznej ( do 39,6 proc.) i był powyżej średniej z ostatniej dekady. Jednocześnie stabilne i zbliżone do historycznych maksimów są wskaźniki planowanych, w horyzoncie roku, zmian (wzrostu) wielkości nakładów - czytamy także.