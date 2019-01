W tym roku wzrośnie liczba upadłości

Liczba upadłości przedsiębiorstw w 2019 r. ma wzrosnąć trzeci rok z rzędu (6 proc. ). Wyhamowywanie tempa wzrostu gospodarczego do zbyt niskiego tempa wzrostu w połączeniu z globalnym zaostrzeniem warunków finansowania spowoduje wzrost liczby upadłości w większości krajów, przewiduje Euler Hermes.

W 2018 r. utrzymała się tendencja wzrostu liczby niewypłacalności na świecie, która rozpoczęła się jeszcze w 2017 r., po wcześniejszych siedmiu kolejnych latach znacznego spadków ich liczby. Stąd analizowany przez Euler Hermes globalny wskaźnik niewypłacalności, obejmujący 43 kraje odpowiadające łącznie za 83 proc. globalnego PKB, wzrósł w 2018 r. o 10 proc. . Euler Hermes spodziewa się, że w 2018 r. aż w 20 krajach odnotowano więcej niewypłacalności niż w 2017 r. - czytamy w komunikacie.

Trzy czynniki składają się zwiększenie liczby upadłości. Chodzi o słabszy kontekst makroekonomiczny dla niektórych krajów, wdrożenie nowych rodzajów procedur upadłościowych oraz oczyszczenie rejestrów przedsiębiorstw w drodze oficjalnych procedur upadłościowych w kilku innych krajach oraz większa skłonność do korzystania z procedur dotyczących niewypłacalności w Chinach.

Zdaniem analityków Euler Hermes, tendencja wzrostowa w zakresie liczby niewypłacalności utrzyma się także w 2019 r. (6 proc. ). Tym razem perspektywa ta będzie jednak odzwierciedlać bardziej uniwersalny powód: miękkie lądowanie gospodarki światowej, a w efekcie wolniejsze tempo jej wzrostu na poziomie 3 proc. w 2019 r. z 3,1 proc. w 2018 r. i 3,2 proc. w 2017 r. Analitycy spodziewają się, że realny wzrost PKB zmniejszy się w USA (z 2,9 proc. w 2018 r. do 2,5 proc. w 2019 r.), w strefie euro (z 1,9 proc. do 1,6 proc.) i Azji (z 5,1 proc. do 4,8 proc.).

W rzeczywistości ten malejący popyt zwiększa wrażliwość na zagrożenia firm o wysokich kosztach stałych, a także tych z większymi zapasami lub z problemami w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Jednocześnie koniec łatwo dostępnego finansowania zwiększa podatność na zagrożenie całych sektorów charakteryzujących się dużym zadłużeniem, a w skali globalnej rośnie wrażliwość na ryzyko u najbardziej zadłużonych firm - czytamy dalej.

Większość gospodarek dla ustabilizowania poziomu niewypłacalności przedsiębiorstw powinna powrócić (zwłaszcza te rozwinięte) do właściwego dla siebie tempa wzrostu PKB, a nawet je przekroczyć (w tym m.in. powrót do 1,7 proc. dla Europy Zachodniej).

Innymi słowy - eksperci Euler Hermes spodziewają się, że stopniowo tempo wzrostu gospodarczego okazywać się będzie niewystarczające dla rosnącej liczby przedsiębiorstw w coraz większej liczbie krajów w odniesieniu do ich kosztów produkcji, kosztów (re)finansowania i wyzwań strukturalnych - czytamy również.

W tym kontekście Euler Hermes przewiduje, że w 2019 r. każde 2 z 3 krajów odnotują wzrost liczby niewypłacalności przedsiębiorstw (w porównaniu z 2 z 5 w 2018 r.). Ponadto w połowie krajów liczba niewypłacalności firm w 2019 r. będzie wyższa niż średnia w latach 2003-2007, przed kryzysem finansowym z 2008 r.

Gwałtowny wzrost liczby niewypłacalności w Chinach nadal będzie podnosił regionalne (i globalne) wskaźniki niewypłacalności. W 2018 r. liczba bankructw tamtejszych przedsiębiorstw nadal cechowała się ogromnym, bo dwucyfrowym wzrostem (szacowanym na 60 proc.) zgodnie z dostępnymi nieoficjalnymi danymi, co potwierdza tym samym oficjalnie przekazany wzrost ich liczby za 2017 r. (74 proc., osiągając poziom 6,257 przypadków niewypłacalności według Najwyższego Sądu Ludowego Chin). Analitycy Euler Hermes spodziewają się w 2019 r. kolejnego dwucyfrowego wzrostu liczby niewypłacalności w Chinach - tym razem o 20 proc. - czytamy dalej. Ogólnie rzecz biorąc, przedstawiona perspektywa niewypłacalności wymaga od zarządzających ryzykiem i liderów biznesu na całym świecie większej selektywności i działań zapobiegawczych, w tym doskonałej praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym (sprzedaży z odroczonym terminem płatności). Wskazujemy również na konieczność dokładnego monitorowania ryzyka politycznego i kwestii z nim związanych, które sprzyjać będą niestabilności w 2019 r., nawet jeśli w naszym podstawowym scenariuszu rozwoju sytuacji spodziewamy się pozytywnych wyników dla większości rynków - podsumował szef globalnego działu badań makroekonomicznych w Allianz i główny ekonomista Euler Hermes Ludovic Subran, cytowany w materiale.

ISBNews, MS