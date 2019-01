Ponad 5 tysięcy prób wyłudzenia kredytów

Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 5,4 tys. kredytów na łączną kwotę 361 mln zł w 2018 r., poinformował Związek Banków Polskich.

Tylko w IV kwartale 2018 r. baza Systemu DZ wzrosła dokładnie o 32 866 szt. i zawierała na koniec grudnia 1 704 839 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży. Z drugiej strony przestępcy próbowali wyłudzić 1 624 kredyty o łącznej wartości 51,7 mln zł - czytamy w komunikacie.

Zdaniem przedstawicieli ZBP, rośnie świadomości konieczności chronienia własnej tożsamości.

Wśród narzędzi, które służą zabezpieczeniu się przed wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych, jest System Dokumenty Zastrzeżone. Wystarczy zgłosić utracony dokument w jednym banku, aby w ciągu kilku minut informacja o tym trafiła do wszystkich uczestników Systemu - a nie są to tylko banki, ale także firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii komórkowych i wiele innych. Taki dokument po zastrzeżeniu staje się dla przestępców w zasadzie bezużyteczny - powiedział prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Jak poinformował wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Dariusz Kozłowski, w ostatnich 11 lat prowadzenia tego projektu zablokowano łącznie prawie 80 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej kwocie przekraczającej 4,4 mld zł. Statystycznie codziennie banki blokują 20 prób, w których przestępcy chcą ukraść 1,1 mln zł.

System Dokumenty Zastrzeżone ZBP to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba zrobić natychmiast, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.

MS, ISBNews