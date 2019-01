Telefony stacjonarne w firmach prawie znikły

Zdecydowana większość firm, bo blisko 80 proc., odeszła od telefonii stacjonarnej - wynika z badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Telefony stacjonarne są też coraz rzadziej używane przez klientów indywidulanych.

Według badania z telefonii stacjonarnej korzysta ok. 9 proc. ankietowanych klientów indywidulanych. Większość z nich ma stacjonarny telefon z przyzwyczajenia. „Dotyczy to też firm - zdecydowana większość, bo blisko 80 proc., odeszła już od telefonii stacjonarnej” - wskazano we wtorkowym komunikacie.

W badaniu napisano, że jeśli korzystamy z komórek, to w zdecydowanej większości ze smartfonów. Z operatorem najczęściej wiążemy się abonamentem, choć jedna trzecia z nas woli telefon na kartę, a średni miesięczny rachunek to niemal 50 zł. Dodano, że niemal 90 proc. z nas korzysta z roamingu podczas podróży po Europie.

Z kolei do bankowości mobilnej wciąż się przyzwyczajamy - aplikację bankową w telefonie ma prawie 40 proc. z nas, a ci, którzy ją posiadają, często decydują się korzystać z niej nawet kilka razy w tygodniu. „Blisko połowa z badanych nie korzysta z żadnych usług over-the-top (OTT), zaś przez korzystających zdecydowanie najczęściej wskazywane są usługi komunikacyjne. Mimo to, wciąż większe znaczenie mają tradycyjne rozmowy głosowe oraz wiadomości wysyłane przez SMS/MMS niż komunikatory” - podkreślono.

Badanie wskazuje także, że dostęp do internetu ma już ponad 70 proc. klientów indywidualnych, z czego ponad 90 proc. ma internet mobilny w telefonie, a 67 proc. usługę stacjonarną.

Średnia miesięczna opłata za internet mobilny wynosi niemal 45 zł, a maksymalna prędkość pobierania danych to średnio 70,7 Mb/s. - napisano.

Podano też, że w przypadku firm odsetek posiadających dostęp do internetu sięga 86 proc. i ponad połowa z nich deklaruje, że to dostęp stacjonarny.

PAP, MS