Będzie rządowe wsparcie dla badań

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Fundusz powstanie w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i zostanie dofinansowany przez BGK kwotą 500 mln zł.

Projekt ustawy tworzy podstawy do funkcjonowania nowego mechanizmu finansowania badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich komercjalizacji - Funduszu Polskiej Nauki. Powstanie tego Funduszu to jeden ze sposobów rozwiązania problemu niskiej komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, które powinny znaleźć zastosowanie w produkcji innowacyjnych produktów, konkurencyjnych na rynkach: krajowym i zagranicznych. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy wpisują się w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) - czytamy w komunikacie.