Administracja Trumpa próbuje odbudować nastroje

Amerykańska administracja z Donaldem Trumpem na czele stara się odbudować nastroje na rynku akcyjnym, który ten miesiąc powinien zakończyć całkiem pozytywnie. Niemniej pojawia się coraz więcej głosów, że obecne odbicie jest jedynie chwilową korektą w rozpoczętym na dłużej trendzie spadkowym. Wydaje się, że napływające zewsząd informacje potwierdzają takie podejście.

W tym tygodniu mają odbyć się ważne rozmowy pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi w sprawie toczącego się sporu handlowego. Warto przypomnieć, że minęło już niemal 2/3 okresu zawieszenia broni pomiędzy tymi państwami i do tej pory nie wypracowano żadnych konkretnych rozwiązań. Mimo wszystko Donald Trump oraz Steve Mnuchin z amerykańskiej administracji wydają się podkreślać, że wszystko przebiega zgodnie z planem i są nastawieni bardzo pozytywnie do przebiegu rozmów w tym tygodniu. Rozmowy w tym tygodniu mają dotyczyć między innymi dostępności rynków czy transferu technologii. Steve Mnuchin, czyli amerykański Sekretarz Skarbu wskazuje, że sprawa związana z Huawei jest osobną kwestią i nie będzie podejmowana podczas negocjacji handlowych.

Wielokrotnie Donald Trump zapewnieniami o dobrych rozmowach wywoływał euforię na rynku akcji. Tym razem jednak tak nie jest. Dzisiaj dobre nastroje nie są podnoszone nawet przez dobre wyniki takich spółek jak 3M, Xerox czy Pfizer, które zyskują wyraźnie po starcie dzisiejszych notowań. Ze strony gospodarki mamy jednak negatywne sygnały. Po pierwsze dane dotyczące indeksu cen nieruchomości Case-Shiller pokazały najwolniejszy przyrost od stycznia 2015 roku. Drugą ważną publikacją jest indeks zaufania konsumentów Conference Board. Indeks nurkuje do poziomu 120 punktów ze zrewidowanego w doół poziomu 126,6 punktów. Zdecydowanie ważniejszy jest jednak spadek subindeksu oczekiwań, który zalicza dramatyczny spadek do 87,3 punktów z poziomu 99,1 punktów. Jest to najniższy odczyt od października 2016 roku. Co ciekawe oczekiwania dotyczące dalszego wzrostu miejsc pracy spadły do najniższych poziomów od 50 lat. Wszystkie te czynniki pokazują, że obecne odbicie na amerykańskim rynku akcji mogło być nieco na wyrost.

Podobnie jak na europejskich rynkach, indeks WIG20 zyskuje dzisiaj umiarkowanie, próbując powrócić do okolic 2400 punktów. Zyskują dzisiaj spółki energetyczne, natomiast z drugiej strony rynku znajdują się spółki paliwowe, które mogą tracić ze względu na kolejne zawirowania polityczne. Z szerokiego rynku warto zwrócić uwagę na banki powiązane z Lechem Czarneckim, które zaliczają dzisiaj ogromne wzrosty. Jest to związane z informacjami o pojawieniu się potencjalnych nabywców takich spółek jak Idea Bank czy Getin Noble.

Michał Stajniak, Starszy Analityk Rynków Finansowych XTB