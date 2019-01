JPK_VAT – jakie sankcje grożą zapominalskim?

JPK_VAT to dokument, który spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom. Funkcjonuje stosunkowo od niedawna i wciąż budzi sporo wątpliwości w praktyce. Czym jest w ogóle JPK_VAT? Kto musi go składać i co Ci grozi, jeśli nie dotrzymasz terminów? Zobacz najważniejsze kwestie!

JPK_VAT, czyli Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Wysyła się go do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, wyłącznie w wersji elektronicznej. Co ważne, wysyłka miesięczna dotyczy także podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

JPK_VAT – kogo dotyczy?

Jednolity Plik Kontrolny dotyczy wszystkich, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Dla mikroprzedsiębiorców JPK_VAT może być swego rodzaju nowością. Wszystko dlatego, że dotyczy ich dopiero od roku. Nieco więcej doświadczenia w tej kwestii mają duże przedsiębiorstwa, których obowiązek ten dotyczy już od 2016 roku. Składasz deklarację VAT-7 czy VAT-7K? To znak, że JPK_VAT jest tematem, od którego nie uciekniesz. Deklaracji JPK_VAT nie muszą składać wyłączni Ci, którzy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zgodnie z obowiązującą ustawą VAT.

Jakie sankcje dla zapominalskich?

JPK_VAT to informacja podatkowa, a za jej niezłożenie w odpowiednim terminie niestety grożą sankcje karno-skarbowe. Jaką karę przewidują przepisy dla zapominalskich? Wszystko zależy od tego, czy brak złożenia dokumentu w terminie zostanie uznane za wykroczenie bądź przestępstwo. Granicę tutaj wyznacza m.in. wartość uszczuplenia należności podatkowej. Przy przekroczeniu 10 tys. złotych jest już mowa o przestępstwie. Do tego brany jest pod uwagę motyw działania sprawcy, sposób dokonania czynu czy stopień szkodliwości społecznej.

Zarówno w przypadku wykroczenia jak i przestępstwa, karą jest grzywna, o zróżnicowanej wysokości. Kwota ta waha się od 210 zł aż do 42 tys. złotych w przypadku wykroczenia. Nieco surowsze grzywny są w przypadku przestępstwa, gdzie grzywna naliczana jest w postaci stawek dziennych mogących wynosić od 70 do 28 tys. złotych. Wysokość grzywny zależy także od tego, czy zostanie ona nałożona w formie mandatu, nakazu czy wyroku sądowego.

Jak widzisz, warto dokładnie przypilnować terminów dotyczących wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, nie unikniesz tego obowiązku. Pamiętaj, że dokument ten wysyłany jest wyłącznie w wersji elektronicznej, m.in. poprzez bezpłatną aplikację udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.