Santander pokazuje zysk

Zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska w czwartym kwartale 2018 roku wyniósł 767,1 mln zł - poinformował bank we wstępnych danych. Wyniki banku nie są porównywalne z poprzednimi kwartałami, bowiem uwzględniają przejętą w listopadzie część działalności Deutsche Bank Polska.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za czwarty kwartał, wahały się od 803,2 mln zł do 1,04 mld zł.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale sięgnął 1,534 mld zł, podczas gdy analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali od 1,48 mld zł do 1,54 mld zł wyniku.

Bank podał, że marża odsetkowa netto w czwartym kwartale spadła do 3,52 proc. z 3,61 proc. kwartał wcześniej.

„Powodem spadku marży były rosnące koszty finansowania aktywów w związku z przyspieszoną akwizycją środków depozytowych oraz wyższą aktywnością grupy w zakresie emisji własnych papierów wartościowych w ramach przygotowań do przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska” - napisano.

„Pod wpływem powiększających się wolumenów kredytowych grupy (kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, kredytów gospodarczych) oraz portfeli inwestycyjnych papierów dłużnych rosły też przychody odsetkowe, nie dorównując jednak rocznej dynamice kosztów odsetkowych” - dodano.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 497,3 mln zł - oczekiwania analityków wahały się od 501 mln zł do 567 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale minus 422,8 mln zł. Analitycy oczekiwali odpisów na poziomie od minus 253,6 mln zł do minus 365,2 mln zł. Wskaźnik kredytów niepracujących spadł do 4,53 proc. z 5,47 proc. kwartał wcześniej.

Maciej Reluga, członek zarządu Santander Bank Polska kierujący pionem zarządzania finansami, poinformował podczas rozmowy z dziennikarzami, że na wyższe rezerwy wpłynęło dostosowanie portfela kredytowego przejętego po Deutsche Bank Polska do standardów MSSF 9 - podwyższyło to odpisy o 130,5 mln zł.

Reluga dodał, że bez tego efektu koszty ryzyka banku w czwartym kwartale wyniosłyby 80 punktów bazowych, czyli byłyby zgodne z oczekiwaniami zarządu - łączne koszty ryzyka wyniosły 90 pb wobec 0,81 pb notowanych w trzecim kwartale.

W prezentacji podano, że grupa banku sprzedała w czwartym kwartale portfele kredytów niepracujących o łącznej wartości 245 mln zł (wartość kapitału kredytowego) - transakcje te obniżyły wynik przed opodatkowaniem SBP o 8 mln zł i podwyższyły wynik Santander Consumer Banku o 6 mln zł.

Bank odnotował w wynikach 387,7 mln zł „zysku na przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (Deutsche Bank Polska), podczas gdy analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali ten zysk na 300-541 mln zł.

„Najważniejsze elementy korekty do wartości godziwej to korekta dla portfela pracującego wynikająca z niższych marż (podlegająca amortyzacji w kolejnych okresach) oraz spisanie skapitalizowanych kosztów pośrednictwa (w rezultacie czego te koszty nie będą się pojawiać w kolejnych okresach). Bank rozpoznał wartości niematerialne i prawne o wartości 192,6 mln odzwierciedlające wartość relacji z klientami dla produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych” - podano w komunikacie banku.

W prezentacji wynikowej bank podał, że wpływ przejęcia Deutsche Bank Polska na współczynniki kapitałowe wyniósł minus 74 pb, ze względu na wyższe wartości niematerialne i prawne oraz niższy zysk z tytułu nabycia - wcześniej Santander Bank Polska szacował, że akwizycja obniży współczynniki o ok. 65 pb. Współczynnik wypłacalności grupy banku na koniec roku sięgnął 16,7 proc. i był taki sam jak rok wcześniej. Wskaźnik Tier 1 spadł rok do roku, do 14,83 proc. z 15,28 proc. przed rokiem.

Koszty poniesione w związku z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i KNF wyniósł w czwartym kwartale 2018 roku 28 mln zł, podobnie jak w trzecim kwartale.

Portfel kredytów brutto banku wzrósł w czwartym kwartale o 16,4 proc. (w porównaniu z poprzednim kwartałem), do 141,85 mld zł. Depozyty wzrosły z kolei o 20 proc. do 149,6 mld zł.

Bank sprzedał w czwartym kwartale kredyty gotówkowe za łącznie 1,28 mld zł, czyli o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen sprzedaży kredytów hipotecznych wzrósł o 50 proc. do 1,83 mld zł.

