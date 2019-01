Czesi zapowiadają wzmożone kontrole polskiego mięsa

Zamknięcie niektórych rzeźni w Polsce nie wystarczy, potrzebne są rozwiązania systemowe oraz zwiększone kontrole mięsa na granicach - uważa czeski minister rolnictwa Miroslav Toman, który w środę rozmawiał z ambasador RP Barbarą Ćwioro.

Według pani ambasador żadne mięso z rzeźni zaangażowanych w proceder uboju chorych krów, nie było eksportowane do Republiki Czeskiej. Poinformowała mnie, że właścicielom ubojni odebrano pozwolenie na działalność, a przypadkiem zaczęła zajmować się polska policja i prokuratura. Mięso pochodzące z tych ubojni zostało wycofane z rynku. Nakazano także kontrole w całym regionie - powiedział minister po spotkaniu.

Jak ujawnił, strona polska obiecała, że będzie informować o dalszych krokach i zapowiedział rozmowę telefoniczną z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Do rozmowy ma dojść w poniedziałek.

Toman chce, aby w Polsce zostały w prowadzone w życie systemowe rozwiązania.

Dla mnie najważniejsza jest ochrona naszych konsumentów i dlatego chcę gwarancji, że handel chorymi zwierzętami nie będzie się kontynuowany i nie dostaną się do rzeźni. Chcę także zapewnienia, że poziom kontroli w Polsce będzie co najmniej na takim samym poziomie jak w Republice Czeskiej, gdzie jesteśmy w stanie określić pochodzenie każdego kilograma mięsa wołowego. Do czasu aż otrzymamy gwarancje, że system polski działa, będą u nas trwały wzmożone kontrole dostaw z Polski - cytuje ministra agencja CTK i dodaje, że tym samym czeska strona nie wprowadza ograniczenia w imporcie mięsa z Polski.