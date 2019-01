Unijna lewica atakuje Węgry

Państwa UE powinny faktycznie rozpocząć działania w ramach uruchomionej w ub.r. procedury z art. 7 wobec Węgier - apelowali lewicowi eurodeputowani podczas debaty o sytuacji w tym kraju. Sami Węgrzy przekonują, że dyskusja to odwet środowisk proimigracyjnych.

W debacie, którą przeprowadzono w środę wieczorem w europarlamencie w Brukseli, nie zdecydowali się wziąć udziału przedstawiciele władz z Budapesztu. O zorganizowanie dyskusji wystąpiła frakcja Zielonych w reakcji na najnowsze wydarzenia na Węgrzech, w tym nowelizację kodeksu pracy, ustawę o sądach administracyjnych i serię protestów antyrządowych.

Europosłanka tej frakcji Judith Sargentini, autorka raportu, którego przyjęcie uruchomiło procedurę z art. 7 unijnego traktatu przeciw Węgrom, oceniła w środę, że w ostatnich miesiącach sytuacja w tym kraju pogorszyła się.

„Wiele zdarzyło się tej jesieni. Uniwersytet Środkowoeuropejski musiał się przeprowadzić do Wiednia. Powołano nowe sądy administracyjne, które są nadzorowane przez ministra sprawiedliwości” - mówiła Sargentini.

Jej zdaniem przedstawiciele władz Węgier grają na zwłokę, zasypując stronę unijną różnymi papierami. Eurodeputowana wyraziła rozczarowanie, że do tej pory nie została zaproszona na posiedzenie Rady UE ds. Ogólnych, na której prowadzona jest sprawa z art. 7.

Procedura przeciwko Węgrom toczy się od września minionego roku. Do tej pory w Radzie UE, w której zasiadają państwa członkowskie, niewiele wydarzyło się w tej sprawie. W odróżnieniu od Polski Węgry nie były wysłuchiwane, a jedynie odnosiły się do zarzutów z raportu Sargentini.

Chcę zaapelować do prezydencji rumuńskiej: myślę, że obywatele Węgier mają prawo wiedzieć, co państwo planują. Bardzo proszę o to, żeby zaprosić mnie do Rady, żeby rzeczywiście rozpocząć procedurę - mówiła eurodeputowana Zielonych.