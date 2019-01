310 mln pasażerów wsiadło do polskich pociągów

Liczba pasażerów przewiezionych koleją przekroczyła w 2018 r. 310 mln. Oznacza to wzrost o 6,7 mln pasażerów w porównaniu do 2017 r. - poinformował Urząd Transportu Kolejowego.

Urząd poinformował też, że przewóz towarów był również rekordowy. W 2018 r. koleją przewieziono 250 mln ton towarów. To o 10 mln ton więcej niż w rok wcześniej.

Według UTK w 2018 r. codziennie do pociągów wsiadało średnio 850 tys. osób - o ponad 18,4 tys. więcej niż rok wcześniej. Pociągi codziennie pokonywały drogę prawie 500 tys. km.

Wzrost liczby pasażerów jest m.in. wynikiem powrotu podróżnych na linie uruchomione po modernizacji oraz lepszej oferty, trafiającej w ich potrzeby. Dzięki modernizacjom skraca się czas przejazdu. Przewoźnicy inwestują w zakup i modernizację taboru – powiedział prezes UTK Ignacy Góra.

Urząd poinformował, że w przewozach towarowych rok 2018 upłynął przede wszystkim pod znakiem transportu materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych. Odnotowano również dalszy rozwój połączeń intermodalnych. Jednym z parametrów, który istotnie wzrósł w stosunku do roku ubiegłego była średnia odległość przewozu jednej tony ładunku, z 229 km do 238 km.(

PAP, MS