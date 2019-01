NIE PRZEGAP: Debata o zakazie handlu w niedzielę

Zakaz handlu w niedzielę, to temat cały czas budzący żywe emocje. Dziś o 21:15 w telewizji wPolsce.pl, debata o gospodarce z udziałem ekonomisty Marka Zubera, Łukasza Smolińskiego, właściciela sieci cukierni DESEO i Pawła Tracza, przedsiębiorcy prowadzącego dwa sklepy sieci Żabka i eksperta Polskiej Izby Handlu. Debatę poprowadzi Maksymilian Wysocki

Od początku 2019 roku obowiązują ostrzejsze przepisy w związku z ustawą o zakazie handlu w niedziele - Polacy mają do dyspozycji tylko jedną niedzielę w miesiącu i będzie to zawsze ostatnia niedziela miesiąca.

Jednocześnie do dyskursu doszła opinia Biura Analiz Sejmowych, która stawia zakaz handlu w bardzo niekorzystnym świetle, zarówno pod kątem efektów ekonomicznych, jak i politycznych.

Czy zakaz handlu jest uciążliwy dla ludzi, czy zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić? Dla kogo jest on problemem? Czy pomógł małym sklepom, czy im zaszkodził, a może – paradoksalnie – pomógł tylko dużym sieciom? Czy raport Biura Analiz Sejmowych jest rzetelną analizą, czy nadinterpretuje i łączy przypadkowe, wybrane zjawiska? Co dalej z zakazem handlu w niedzielę? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas programu.

Nie zabraknie chłodnych faktów, ale i nie zabraknie emocji, bo gospodarka dotyczy nas wszystkich.

Serdecznie zapraszamy – już dziś o 21:15 tylko w telewizji wPolsce.pl!

