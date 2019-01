Ponad 200 chętnych na Mieszkanie plus w Wałbrzychu

Do godz. 12 w czwartek zgłosiło się 218 chętnych do zamieszkania w wałbrzyskim Mieszkaniu plus - poinformowała rzecznik PFR Nieruchomości Ewa Syta. Jak dodała, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, gdzie przyjmowane są podania, utworzyła się kolejka.

W czwartek o godz. 16.30 zakończy się nabór lokatorów do wałbrzyskiego Mieszkania plus. Do dyspozycji przyszłych najemców są 192 lokale wykończone pod klucz.

Jak informował PFR Nieruchomości, aby ubiegać się o Mieszkanie plus w Wałbrzychu, „należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”.

Na stronie internetowej www.mieszkaniepluswalbrzych.pl znajduje się opis inwestycji, rodzaje zawieranych umów, wysokość stawek czynszu, a także kalkulatory, dzięki którym można sprawdzić swoją zdolność czynszową. Do pobrania jest również komplet niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów - podał.

W Wałbrzychu zaplanowano 28 mieszkań M1 (o metrażu ok. 35 m kw.), 112 lokali M2 (47,86 m kw.) oraz 52 mieszkania M3 (73,52 m kw.). Na terenie osiedla przy ul. Husarskiej przewidziano 157 miejsc postojowych dla samochodów. Jak podawał PFR Nieruchomości, średni czynsz najmu w ramach Mieszkań plus w Wałbrzychu wyniesie 18,8 zł za m kw.

Przewidywany czas oddania lokali do użytku to pierwszy kwartał tego roku.

Mieszkanie plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

W ramach programu Mieszkanie plus oddano już do użytkowania 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz Kępnie. W pierwszym półroczu bieżącego roku najemcy wprowadzą się do Mieszkania plus w Gdyni, Wałbrzychu oraz Kępicach. W Gdyni nabór na mieszkania już się zakończył i wnioski są weryfikowane.

PAP, MS