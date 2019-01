Polska cyfryzuje się szybciej niż Europa

Polska cyfryzuje się dwukrotnie szybciej niż Europa - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji podczas debaty podsumowującej projekt „Biznes.gov.pl”. Podano również, że wartość usług cyfrowych w 2016 r. stanowiła 6,2 proc. PKB, czyli ok.112 mld zł, a do roku 2025 może osiągnąć poziom 275 mld.

Ostatnie lata to, dzięki działaniom Ministerstwa Cyfryzacji, dynamiczny rozwój usług e-administracji publicznej - podkreślił podczas spotkania sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński. - Polacy przekonali się, że cyfryzacja ułatwia życie, a sprawy urzędowe można załatwiać z domu, bez wizyt w urzędach. „Obecnie ze strony gov.pl można się już zalogować i przejść do panelu użytkownika. Jest tam m.in. informacja o dowodzie osobistym, zestawienie informacji o posiadanych samochodach. Do tego wkrótce pojawią się informacje z ksiąg wieczystych i wiele innych. Intensywnie pracujemy nad kolejnym e-usługami - dodał wiceminister Okoński.

Zaprezentowano również raport „Polska jako cyfrowy challenger 2018” międzynarodowej firmy doradczej McKinsey&Company, z którego wynika, że Polska cyfryzuje się dwukrotnie szybciej niż największe kraje Europy.

Proces ten rozwija się w tempie 7 proc. rocznie. Wartość usług cyfrowych w 2016 roku stanowiła 6,2 proc. naszego PKB, czyli ok. 112 mld zł, a do 2025 roku może osiągnąć wartość nawet 275 mld - podano.

Na spotkaniu zaprezentowano statystyki świadczące o systematycznym wzroście popularności e-usług. Podano, że „obecnie już przeszło 2,6 miliona Polaków ma Profil Zaufany - to ponad osiem razy więcej niż trzy lata temu”. „W 2018 r. około 2,5 miliona wniosków w programach 500+ i 300+ złożono przez Internet. Do urzędów tą samą drogą trafiło 170 tysięcy wniosków o wydanie dowodu osobistego. Od 1 czerwca 2018 r. - czyli od dnia uruchomienia e-usługi - do dziś, rodzice zgłosili online narodziny ponad 27 tysięcy maluchów. Niemal 40 tysięcy osób bez wychodzenia z domu zameldowało się w nowym miejscu zamieszkania. Polacy złożyli też prawie 35 tysięcy wniosków o odpis aktów stanu cywilnego” - podało resort cyfryzacji.

Jak zauważył wiceminister Okoński, „nowo tworzone e-usługi są projektowane zgodnie z potrzebami obywateli, według zasad service design, i oferowane w nowoczesnym layoucie i są dostępne dla wszystkich obywateli, w tym z niepełnosprawnościami”.

Przypomniał, że „aby ułatwić obywatelom dostęp do e-usług administracji rządowej, w 2018 r. resort cyfryzacji stworzyło nową funkcjonalność na portalu Obywatel.gov.pl - Panel użytkownika.

Dzięki tej funkcjonalności obywatel otrzymuje dostęp do popularnych publicznych usług cyfrowych na tym portalu,swoich danych w rejestrach państwowych, szczegółowych informacji o swoich pojazdach - wymienił.

Uczestniczący w spotkaniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński, zwrócił uwagę, że portal Biznes.gov.pl resortu przedsiębiorczości i technologii oferuje przedsiębiorcom ponad 300 usług do załatwienia wyłącznie online.

W ciągu ostatniego roku liczba jego odsłon wzrosła o 86,6 proc - podał. - Jest on - podobnie jak portal GOV.PL - rozwijany przy współudziale użytkowników. Dla przykładu w ramach akcji #GłosPrzedsiębiorcy zebrano dotychczas ponad 240 pomysłów. Regularnie prowadzone są też badania użyteczności i sprawdzane potrzeby użytkowników - dodał.

Podsumowując spotkanie podkreślono, że miarą poziomu satysfakcji użytkowników jest sukcesywnie wzrastająca liczba wykorzystywanych e-usług. Już dziś wiele z nich obywatele i przedsiębiorcy znajdą na portalu gov.pl

Docelowo dostępne będą tam wszystkie informacje o usługach wraz z intuicyjnym mechanizmem ich wyszukiwania - dodano.

PAP, MS