Kolejna polska firma idzie na podbój Chin

Firma kosmetyczna Miraculum wchodzi do Chin - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Dodała, że to efekt obecności polskiej firmy na China International Import Expo, czyli największej wystawie towarów importowanych w Chinach.

Jak wskazała Agencja w komunikacie, polska spółka podpisała list intencyjny z chińskim dystrybutorem i najpóźniej do 31 marca br. zawrą umowę o długofalowej współpracy handlowej.

Szef szanghajskiego oddziału PAIH Andrzej Juchniewicz podkreślił, że współpraca polskiej firmy z chińskim kontrahentem jest efektem udanej prezentacji naszej spółki kosmetycznej na China International Import Expo, czyli największej wystawie towarów importowanych w Chinach.

Mieliśmy największy pawilon narodowy ze wszystkich krajów Unii Eubejskiej, a w ramach niego, m.in. strefę do testowania kosmetyków, strefę degustacji żywności z Polski czy sekcję polskich gier wideo. To dość szybko przełożyło się na kontrakty - zaznaczył.

Ekspert ds. rynku chińskiego dodał, że Agencja asystowała Miraculum w negocjacjach z azjatyckim partnerem od nawiązania relacji przez obie strony.

Według - cytowanego w komunikacie - prezesa Miraculum Tomasza Sarapata uczestnictwo w China International Import Expo stanowiło świetny punkt startowy do rozpoczęcia biznesu w Chinach.

Miraculum to polska firma kosmetyczna, która jest obecna na rynku od lat 20. ubiegłego wieku. Działalność spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu. W jej portfolio jest 14 marek. Od 2007 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

