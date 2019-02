Prekursorzy, przedsiębiorcy i patrioci

Co by było, gdyby dorobek pokolenia Lilpopów, Hennebergów, Norblinów, Fragetów, Jabłkowskich, Witaczków… nie został zniszczony przez zabory, wojny, wykradziony przez komunizm, a następnie rozparcelowany przez drapieżny wolny rynek? Odpowiedź na to pytanie można uzyskać dzięki lekturze najnowszej książki dziennikarki „Gazety Bankowej” Małgorzaty Dygas, wydanej przez Oficynę Wydawniczą Wolumen.

Ten kapitał, ta myśl prekursorska dotarła na nasze ziemie kilka wieków temu. Powstały słynne na świecie firmy, których polski rodowód i dzieje przywołujemy z niepamięci - czytamy w książce „Perły Perełki Rzeczypospolitej”.

Oto 22 prawie zapomniane historie związanych z ziemią polską słynnych rodzin i przedsięwzięć: oprócz już wymienionych czytelnik znajdzie tu dzieje firmy Carla Hartwiga czy Władysława Kruka, Karola Wedla czy piwa polskich Habsburgów i Królewskiego. Lecz to nie wszystko bo jeszcze Błękitna Strzała, czyli WKD, mydło „Szary Jeleń”, mleko w proszku i warszawski „drapacz chmur”! A także dzieje najstarszego polskiego banku spółdzielczego w Brodnicy, i ubezpieczeń – PZU. Wszystko w kolorze i na ponad 300 ilustracjach!

W publikacji opisano: Browary Warszawskie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, C. Hartwig Gdynia S.A., Dom Towarowy „Bracia Jabłkowscy”, Gazeta Bankowa, Hefra, Henneberg - OSM Siedlce, Leon Idzikowski, W. Kruk, KUL, Lilpop, „Ład” Spółdzielnia Artystów, Mannów Ród, Norblin Grupa Kapitałowa, Patek A., Pollena Aroma, Prudential Polska, PZU, Wedel E., Witaczkowie, WKD, Żywiec Grupa.

Autorka, Małgorzata Dygas, jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej i Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Była wieloletnim sekretarzem redakcji, publicystką m.in „Przeglądu Technicznego” , „Wiedzy i Życia”, „Gazety Prawnej”, „Gazety Ubezpieczeniowej”, od 2004 r. jest dziennikarką „Gazety Bankowej”, na łamach której od pięciu lat publikuje teksty przybliżające prekursorską przedsiębiorczość Polaków oraz obcokrajowców – przybyszów, którzy przysporzyli naszemu krajowi sławy, nowych technologii i dobrobytu. Małgorzata Dygas za tekst „Perła w kokonie” otrzymała w 2017 r. nagrodę specjalną „za pracę mającą najwyższe walory popularyzatorskie” (Konkurs „Kroniki Rozwoju”). W 2018 r. uzyskała III nagrodę w konkursie „Moja Polska” za tekst „Lajkonik pachnących kawą” opublikowany na łamach „Gazety Bankowej”. Autorka od 2011 r. jest redaktorem prowadzącym biuletynu „Nasz Zbawiciel” wydawanego przez Parafię Najświętszego Zbawiciela. Wydała kilka tomików poezji i haiku, m.in. Wołanie szeptem, Podróż do siebie, Myśl maluje tęczę.

Współwydawcą książki jest Fundacja Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Patronami medialnymi książki są „Gazeta Bankowa” oraz portal wGospodarce.pl.