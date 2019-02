251 chętnych na Mieszkanie Plus w Wałbrzychu

Nabór rozpoczął się 18 grudnia ubiegłego roku. Pierwsza na Dolnym Śląsku inwestycja w ramach rządowego programu to 192 lokale w wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze. Do dyspozycji przyszłych najemców są zarówno 35-metrowe kawalerki, jaki i trzypokojowe mieszkania o większym metrażu – blisko 74 mkw. W każdym budynku przewidziano lokale przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

O Mieszkanie Plus w Wałbrzychu mógł ubiegać się każdy, niezależnie od wieku i sytuacji rodzinnej. Podstawowym kryterium naboru jest tzw. zdolność czynszowa najemców, rozumiana jako możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacania czynszu za mieszkanie o określonym metrażu. Rekrutacja opiera się także o kryteria społeczne przyjęte przez samorząd. Katalog zasad pierwszeństwa oraz ich ocena punktowa zostały określone w uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha. Grupą najbardziej preferowaną będą młodzi mieszkańcy.

Kryteria społeczne przy kwalifikacji do umowy najmu w ramach programu Mieszkanie Plus w Wałbrzychu podkreślają przede wszystkim naszą wolę do stworzenia warunków mieszkaniowych dla młodych rodzin z dziećmi, które będą ich zachęcały do pozostania w Wałbrzychu i wiązania swojej przyszłości rodzinnej i zawodowej z naszym miastem. Wielkim wyzwaniem małych i średnich miast jest zjawisko wyjazdu młodych ludzi w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Chcemy ten proces w Wałbrzychu zatrzymać, a wręcz odwrócić. Chcemy zachęcać młodych ludzi, szczególnie młodych ludzi z dziećmi, młode rodziny tworzące wspólne gospodarstwo domowe do osiedlania się w Wałbrzychu właśnie poprzez znalezienie dobrych warunków mieszkaniowych – przekonuje Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha

Preferencje będą dotyczyć również osób mieszkających w budynkach, które z powodu szkód górniczych poddane zostaną rozbiórce, a także seniorów, którzy będą chcieli oddać na rzecz gminy swoje mieszkania za duże na ich potrzeby.

Teraz wnioski zostaną poddane weryfikacji punktowej – każdy zostanie oceniony zgodnie z kryteriami pierwszeństwa uchwalonymi przez Radę Miasta. Następnie przejdą one weryfikację czynszową. Mieszkania zostały wykończone pod klucz czyli wszyscy, którzy pozytywnie przejdą rekrutację i podpiszą umowę niemal od razu będą mogli się wprowadzić. Przewidujemy, że oddanie mieszkań do użytkowania nastąpi na przełomie I i II kwartału tego roku – podkreśla Piotr Mechecki, PFR Nieruchomości S.A.

Mieszkanie Plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności. Pierwsze wnioski o dopłaty mogą zostać zawarte jeszcze w styczniu. Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza PFR Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.

W ramach programu Mieszkanie Plus oddano już do użytkowania 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz Kępnie. W pierwszym półroczu bieżącego roku najemcy wprowadzą się do Mieszkania Plus w Gdyni, Wałbrzychu oraz Kępicach. W Gdyni nabór do 172 mieszkań już się zakończył i obecnie trwa weryfikacja wniosków.

Oprac. MS