Sprawa Niesiołowskiego: Ujawniono treść sex-taśm?

Wirtualna Polska dotarła do stenogramów rozmów biznesmenów zamieszanych w seksaferę, która dotyczyć ma też byłego posła PO a obecnie PSL-UED Stefana Niesiołowskiego.

Mężczyźni, którzy spełniali zachcianki posła w pewnym momencie poczuli się zirytowani żądaniami Niesiołowskiego. „Przesadza z tym, terroryzuje mnie” - mówi jeden z łódzkich przedsiębiorców. Źródło wPolityce.pl poinformowało, że proceder miał trwać od 2008 do 2017 roku, a poseł miał korzystać z usług kilkudziesięciu prostytutek, za których usługi nie musiał płacić.

Z nagrań opublikowanych przez Wirtualną Polskę wynika, że biznesmeni mieli niemałe problemy ze Stefanem Niesiołowskim:

Nie wiem, czy ja coś załatwię na jutro, bo nie mam co załatwić, mogę tylko tą Malwinę – mówi Wojciech K. – O Jezus, powiedz mu, że nie możesz no… (…) On przesadza z tym no - odpowiada Bogdan W. – (…) Terroryzuje mnie tym, kur… - mówi Wojciech K. – Przesadza, kur… Przesadza no, kur… Bez przesady, ja pierd… On to kur… by non stop to robił jakby mógł – irytuje się biznesmen. – Ale jaki on jurny jest, nie? – odpowiada drugi biznesmen. – Daj spokój, to zboczenie jest, a nie jurność (…) Wiesz, on to naprawdę przesadza, no jeszcze oprócz tego on mnie pyta, czy ty możesz albo coś takiego, on żąda wręcz – mówi Bogdan W.