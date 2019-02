Ruch: Poczta Polska wejdzie w restrukturyzację?

Poczta Polska jest gotowa uczestniczyć w restrukturyzacji spółki „Ruch”, ale będzie to uzależnione od przyjętego ostatecznie modelu restrukturyzacji Ruchu i źródeł finansowania dla operatora - poinformowało biuro prasowe państwowego operatora pocztowego.

„Poczta Polska jest gotowa uczestniczyć w działaniach, które mają pomóc w dystrybucji prasy” - podało biuro prasowe. „Obecnie trwa badanie i analiza ewentualnego przejęcia usług związanych z logistyką i prenumeratą prasy tak, by móc określić, jak szeroki może być udział Poczty w przedsięwzięciu. Będzie to uzależnione od przyjętego ostatecznie modelu restrukturyzacji Ruch i źródeł finansowania dla Poczty Polskiej. Dla Poczty istotnym strategicznie elementem takiego udziału jest chęć wsparcia całego rynku prasy tak, jak ma to miejsce w innych krajach, przy udziale poczt narodowych” - podkreślono w komunikacie.

Jak z kolei powiedziała rzeczniczka prasowa RUCH SA w restrukturyzacji Joanna Dzwonkowska, „zgodnie z planem restrukturyzacji niezbędne jest porozumienie z inwestorami strategicznymi”.

„Ewentualne kroki poprzedzać będzie procedura due dilligence. O rozpoczęciu takich działań w spółce będziemy mogli poinformować, w momencie uruchomienia procedury przez ewentualnych inwestorów strategicznych” - dodała.

Tymczasem biuro prasowe Orlenu, który jest zaangażowany w proces restrukturyzacji Ruchu a nawet wsparł spółkę w bieżącej działalności operacyjnej i wymieniany jest jako strategiczny inwestor powiadomiło, że „PKN Orlen finalizuje wybór doradców do przeprowadzenia due diligence. Badanie kondycji finansowej i prawnej spółki Ruch powinno rozpocząć się na początku lutego. Potrwa kilka tygodni, jest to standard dla tego typu procesów”.

„Due dilligence i przedstawione wnioski będą podstawą do podjęcia decyzji biznesowych” - podkreślono w przesłanej PAP odpowiedzi.

Jak informował w lipcu ub. roku „Dziennik Gazeta Prawna”, „na koniec grudnia 2017 roku łączne zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Ruchu wynosiły 685 mln zł, z czego najbardziej kłopotliwe dla spółki są 462 mln zł, które firma powinna spłacić do końca tego roku (2018 r. - PAP). Na tę kwotę składały się 82 mln zł pożyczone w Alior Banku oraz 380 mln zł zobowiązań handlowych, przede wszystkim wobec wydawców prasy”.

Spółka Ruch złożyła 31 sierpnia 2018r. w sądzie wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) w celu zawarcia układu częściowego. Układ przewidywał ograniczenie działań restrukturyzacyjnych tylko do grona największych wydawców, którym Ruch jest winien ponad 1 mln zł.

Ruch informował pod koniec sierpnia 2018 r., że celem spółki jest oparcie ostatecznego planu restrukturyzacji na wynikach prac firmy audytorskiej, która przygotowuje taki plan na zlecenie Ruchu, po uzyskaniu zgody Alior Banku.

Obecnie sieć własna Ruchu składa się z 1800 punktów zapewniających roczny obrót w wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys. punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Ruch posiada 13 centrów logistycznych i 1 magazyn centralny.

PAP/ as/