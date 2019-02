BAT w pierwszej trójce najlepszych pracodawców

Firma British American Tobacco Polska zajęła III miejsce w prestiżowym rankingu Top Employers 2019. BAT już po raz czwarty znalazł się w gronie najlepszych pracodawców w Polsce i Europie. Niezależna organizacja Top Employers Institute doceniła m.in. wyjątkowe warunki pracy, a także podejście do rozwoju talentów na wszystkich szczeblach organizacji.

BAT Polska jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się oddziałów British American Tobacco na świecie. To właśnie Polska jest dla firmy sercem strategii transformacji branży tytoniowej - BAT Polska jest liderem kategorii produktów nowej generacji, jako jedyna międzynarodowa firma posiada w ofercie zarówno papierosy elektroniczne i tytoń do podgrzewania. BAT jest właścicielem największej sieci sprzedaży papierosów elektronicznych eSmoking World, nowoczesnej fabryki płynów nikotynowych, a także własnego centrum badawczego zlokalizowanego w Poznaniu, które specjalizuje się w testach nowoczesnych zamienników papierosów. To okazja do dynamicznego rozwoju talentów, nowych kompetencji i wiedzy na wielu obszarach. Tylko w tym roku w związku z poszerzeniem oferty produktowej firma zatrudniła 300 dodatkowych pracowników.

Jestem dumna z tego, że w 2019 roku BAT Polska znalazł się w trójce najlepszych pracodawców w kraju. Certyfikację Top Employers otrzymujemy już czwarty rok z rzędu, ale co ważne, nie tylko staramy się utrzymać wysokie standardy, ale wciąż iść do przodu, stąd myślę tegoroczna nagroda. W ostatnim roku wprowadziliśmy wiele nowych benefitów dla pracowników, np. program dla rodziców - Parents@BAT, powstały nowe programy szkoleniowe dostosowane do pojawiających się potrzeb, stworzyliśmy pracownikom jeszcze większe możliwości do angażowania się w akcje charytatywne mówi Kalina Mikiewicz, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich British American Tobacco w Polsce oraz w Europie Środkowej i Północnej.- Poprzedni rok był przełomowy dla naszej firmy bo wraz z wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu – tytoniu do podgrzewania – glo, wcielamy w życie naszą globalną strategię transformacji przemysłu tytoniowego. W wyniku tego dynamicznego rozwoju biznesu stworzyliśmy wiele nowych stanowisk, co dało jeszcze większe możliwości rozwoju i awansu dla naszych pracowników. Transformacja zachodzi również w naszej organizacji i bezsprzecznie jest to bardzo ekscytujący moment w życiu firmy, dlatego z dużą satysfakcją patrzę na plany na najbliższy rok zarówno te biznesowe, jak i te dotyczące organizacji - bo są one ambitne i progresywne - dodaje.

BAT podejmuje także szeroki wachlarz inicjatyw zarówno lokalnych, jak i globalnych. Ich celem jest rozwój zawodowy i osobisty pracowników, a także aktywne budowanie ich zaangażowania. Działania firmy w obszarze polityki zarządzania zasobami ludzkimi są od wielu lat doceniane przez profesjonalistów HR. Obok otrzymywanego rokrocznie od 2016 roku certyfikatu Top Employers zarówno na poziomie krajowym, europejskim, jak i globalnym, BAT w 2014 i 2016 roku zdobył także tytuł Solidnego Pracodawcy Roku.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 31 stycznia br. w Warszawie, nagrodę w imieniu firmy odebrała Monika Borowska, Employer Branding and Internal Communication Executive oraz Estera Józefowicz, Corporate Affairs Manager.

Top Employers Institute od 26 lat certyfikuje warunki pracy w organizacjach na całym świecie. W 2018 roku tytuł Top Employers zdobyło ponad 1300 organizacji w 113 krajach na świecie. Organizacja wyróżnia przedsiębiorstwa, które dbają o talenty i ich rozwój, tworzą najlepsze warunki pracy, a także dążą do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem. Certyfikat Top Employers mogą zdobyć uczestnicy, którzy przejdą szczegółowe badania marki pracodawcy i spełnią określone w nich standardy.