Putin zdecydował: Będzie wyścig zbrojeń

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Rosja wstrzymuje swój udział w traktacie INF w odpowiedzi na działania USA. Zalecił również zaprzestanie przez resorty obrony i dyplomacji prób inicjowania rozmów z Waszyngtonem na temat tego układu.

Putin poinformował o tym na spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych i obrony Rosji, Siergiejem Ławrowem i Siergiejem Szojgu. Oświadczył, że Rosja „odpowie analogicznie” na działania USA.

Amerykańscy partnerzy ogłosili, że wstrzymują swój udział w układzie, i również my wstrzymujemy swój udział - powiedział.

Putin dodał, że wszystkie propozycje Rosji dotyczące ograniczenia pocisków pośredniego i średniego zasięgu „pozostają na stole” i „drzwi do rozmów są otwarte”. Zalecił jednocześnie, by nie inicjować prób rozmów z USA na ten temat.

Poczekamy, aż nasi partnerzy dojrzeją do tego, aby prowadzić z nami równoprawny i merytoryczny dialog - oznajmił.

Na spotkaniu poinformowano o początku prac nad naddźwiękowym pociskiem bazowania naziemnego średniego zasięgu. Putin ocenił, że USA „ogłosiły, iż zajmują się pracami naukowo-badawczymi i doświadczalno-konstruktorskimi” i wobec tego Rosja „będzie robić to samo”. Oświadczył również, że przyjmuje propozycję Szojgu, by rozpocząć pracę nad lądową wersją morskich pocisków manewrujących Kalibr i by „otworzyć nowy kierunek - stworzenia naddźwiękowego pocisku bazowania naziemnego średniego zasięgu”.

Rosyjski prezydent zapewnił przy tym, że Rosja „nie będzie angażować się w kosztowny wyścig zbrojeń”. Zastrzegł też, że jego kraj „nie będzie rozmieszczać w Europie i innych regionach świata broni pośredniego i średniego zasięgu - jeśli się ona pojawi - do tego czasu, dopóki w odpowiednich regionach świata nie pojawi się podobnego rodzaju uzbrojenie produkcji amerykańskiej”.

Uczestnicy spotkania zarzucili USA naruszanie układu INF, w tym poprzez rozmieszczanie w Europie wyrzutni MK 41. Ławrow oświadczył, że wyrzutnie te mogą być stosowane „bez jakichkolwiek zmian do wystrzeliwania pocisków ofensywnych średniego zasięgu Tomahawk”.

USA powiadomiły w piątek, że zawieszają przestrzeganie układu INF i za pół roku wycofają się z niego, jeśli Rosja nie zacznie się stosować do jego zapisów. Zapowiedział, że wkrótce USA przekażą stronie rosyjskiej formalną notyfikację w tej sprawie. W sobotę upływa termin 60-dniowego ultimatum, postawionego Moskwie przez Waszyngton w kwestii realizowania wymogów traktatu.

USA twierdzą, że wbrew układowi, podpisanemu w 1987 roku w Waszyngtonie przez przywódców USA i ówczesnego ZSRR, Ronalda Reagana i Michaiła Gorbaczowa, Rosja weszła w posiadanie nowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu SSC-8. Rosja odpiera te zarzuty. INF zakazuje sygnatariuszom posiadania lądowych pocisków balistycznych i manewrujących o zasięgu od 500 do 5,5 tys. kilometrów.

PAP, MS