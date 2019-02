Ruszyły testu Praetoriana

Testy prototypowego, wielofunkcyjnego pojazdu Praetorian prowadzić będą od poniedziałku wielkopolscy policjanci. Auto powstało przy współpracy z naukowcami z poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego; można je szybko dostosować do konkretnych potrzeb funkcjonariuszy.

Prace nad pojazdem trwały około roku. Pierwsza faza testów potrwa miesiąc.

Prototyp pojazdu stworzony został w ramach projektu badawczo-rozwojowego przez konsorcjum trzech partnerów: Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (SC UEP) i Domu Samochodowego GERMAZ.

Jak powiedział prezes SC UEP Jakub Jasiczak, celem projektu było stworzenie pojazdu jak najlepiej dopasowanego do potrzeb policji, w oparciu o wskazówki i uwagi funkcjonariuszy. Podkreślił, że podobne rozwiązania docelowo będzie można zastosować w przypadku różnego rodzaju i wielkości aut dla policji oraz w pojazdach przeznaczonych dla innych służb.

Dzięki opracowanej modułowej konstrukcji Praetoriana, to samo auto będzie można wykorzystać do różnych działań; w każdym przypadku pojazd będzie w najlepszy możliwy sposób dostosowany do konkretnego zadania.

Wyszliśmy z założenia, że policji nie stać na 100 różnych, jednofunkcyjnych pojazdów - lepiej mieć kilkanaście o wielu funkcjach. Na razie przygotowaliśmy dwa rodzaje funkcjonalności. Praetorian może być samochodem patrolowym z mobilnym biurem i z klatką dla osoby zatrzymanej. Gdy w weekend jest np. mecz, ten sam samochód można w kilka minut przystosować do przewiezienia w okolice stadionu ośmiu policjantów z pełnym sprzętem - wyjaśnił.

W toku prac nad prototypem opracowano ponad 20 autorskich rozwiązań, zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz pojazdu.

Jakub Jasiczak podkreślił, że wielkopolska policja jest szczególnie otwarta na innowacje.

W 2017 roku jako SC UEP opracowaliśmy kilka innowacji w zakresie bezpieczeństwa i testowaliśmy je w KWP w Poznaniu. Tam trafiliśmy na osoby, które zwróciły nam uwagę na bolączki związane z funkcjonalnością floty policyjnej. Wpadliśmy na pomysł, by powołać konsorcjum naukowo-przemysłowe. Słuchaliśmy policjantów i przekładaliśmy ich propozycje, uwagi na język inżynierów. Nawiązaliśmy też współpracę z otwartą na nasze pomysły firmą, która ma dział zabudów specjalnych - powiedział.

Prace nad koncepcją pojazdu trwały trzy miesiące.

Przez następnych siedem miesięcy konstruktorzy, mechanicy, elektrycy pracowali nad zabudową specjalnie zamówionego do tego celu Forda Transita Custom. Prace trwały do grudnia - teraz czas na testy - powiedział.

Auto przez najbliższy miesiąc sprawdzać będą cztery jednostki policji w Poznaniu i w regionie. Po zebraniu uwag od policjantów i wdrożeniu ich w testowym modelu, pojazd powróci do tych samych funkcjonariuszy - na kolejny miesiąc.

Jakub Jasiczak podkreślił, że opracowane na razie dwa warianty wnętrza nie wykorzystują pełnego potencjału, jaki daje modułowość i konfigurowalność.

Niedawno mieliśmy spotkanie z funkcjonariuszami zajmującymi się psami patrolowymi - wiemy, czego oni potrzebują i wiemy, w jaki sposób opracować odpowiednie dla nich moduły. Już mamy pomysł, żeby współpracować z żandarmerią wojskową, ze strażą graniczną - każda ze służb może nam wskazać, jakie +klocki+ chce mieć w środku samochodu - powiedział. - My nie mamy auta „do wszystkiego, czyli do niczego”; proponujemy system, w którym w zależności od potrzeb można dostosować auto do konkretnych, specjalistycznych funkcji. Naszym celem nie jest też sprzedaż konkretnego pojazdu konkretnej marki, Chcemy, by w przyszłości policja, ogłaszając przetargi, myślała w kategoriach wielofunkcyjności - dodał Jasiczak.

Jak podkreślił, liczy na to, że dzięki realizowanemu właśnie przedsięwzięciu policjanci będą wiedzieć, czego domagać się od producentów kolejnych, zamawianych pojazdów.

PAP, MS