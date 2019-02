Prąd rusza na drogi

Do końca tego roku sieć płatnych dróg, objętych system viatoll, zwiększy się w Polsce o kolejne ok. 460 km. Do płatnych tras dołączą m.in. fragmenty autostrad A1, A2 oraz A4. Po rozszerzeniu sieć dróg objętych e-mytem wyniesie prawie 2,7 tys. km.