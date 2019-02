Rząd zajmie się prostą spółką akcyjną

Projektem ustawy wprowadzającym prostą spółkę akcyjną (PSA) ma we wtorek zająć się rząd, wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Projekt noweli Kodeksu spółek handlowych przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Dzięki rozwiązaniom przygotowanym przez MPiT polscy innowacyjni przedsiębiorcy będą mogli łatwiej niż obecnie założyć spółkę i pozyskać kapitał. Projekt jest ostatnim rozwiązaniem z pakietu 100 zmian dla firm. Resort przedsiębiorczości technologii chce, by nowe prawo zaczęło obowiązywać w pierwszym kwartale 2020 r.

Potencjał naszych startupów jest ogromny, chcemy pomóc im rozwinąć skrzydła, ułatwić funkcjonowanie i pozyskiwanie kapitału - powiedziała, cytowana w komunikacie MPiT, szefowa tego resortu Jadwiga Emilewicz.

Zaznaczyła, że jest to kolejne, przygotowane przez rząd, rozwiązanie, które ma wzmocnić rozwój startupów i przyczynić się do wzrostu innowacyjności naszej gospodarki. Przypomniała, że w tej roli sprawdziła się już ulga na B+R.

Służyć tym celom ma też IP box, czyli 5-procentowy podatek od przychodów z wyników prac badawczo-rozwojowych oraz zwolnienie podatkowe dla alternatywnych spółek inwestycyjnych, które weszły w życie 1 stycznia - mówiła.

Dodała, że wraz z ustawą o PSA, a także m.in. programem Start in Poland, rozwiązania te złożą się na całościowy pakiet, który sprawi, że Polska stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna dla inwestorów i startupów. Podkreśliła, że według CeoWorld Polska już jest drugim najlepszym na świecie miejscem do inwestowania i prowadzenia biznesu oraz siódmym najbardziej przyjaznym startupom krajem w 2019 roku.

Prosta spółka akcyjna to odpowiedź na postulaty środowisk startupowych, które wskazywały szereg problemów ograniczających ich rozwój, m.in. trudności w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, pozyskiwaniu kapitału czy likwidacji spółki w razie niepowodzenia. Dziś osoby rozpoczynające działalność w formie spółki kapitałowej mają do wyboru spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Nie odpowiadają one jednak na potrzeby startupów. Aż 71 proc. założycieli startupów wybiera sp. z o.o. Nie robią tego jednak dlatego, że jest to forma dla nich odpowiednia.

To raczej konsekwencja tego, że alternatywa, czyli spółka akcyjna jest i zbyt kosztowna, i skomplikowana w obsłudze - tłumaczy wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. I dodał, że PSA łączy w jednej formie korzystne elementy spółki z o.o. oraz akcyjnej.

Taką spółkę z kapitałem założycielskim w wysokości 1 zł będzie można w ciągu 24 godzin założyć przez internet, bez konieczności zamrażania kapitału zakładowego, rozbudowanej struktury administracyjnej i procedur, które obowiązują w spółkach akcyjnych.

Prosta spółka - jak wyjaśnia Emilewicz - nie będzie musiała mieć obligatoryjnej rady nadzorczej, a uchwały będzie można podejmować z użyciem pomocą poczty elektronicznej lub podczas wideokonferencji. Łatwo też będzie można ją przekształcić lub zlikwidować.

Szefowa resortu podkreśla, że nowa forma prawna będzie otwarta na najnowocześniejsze technologie:

Dopuszczamy np. wykorzystanie blockchainu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Wyraziła nadzieję, że wejście w życie nowego bytu gospodarczego, czyli prostej spółki sprawi, że wiele przedsiębiorców z innych krajów zechce się w Polsce rejestrować.

Przedstawiciele resortu podkreślają, że podobne elastyczne rozwiązania prawne doskonale sprawdzają się, m.in na Słowacji, we Francji, Stanach Zjednoczonych czy Izraelu.

Mamy nadzieję, że PSA pozwoli nam nie tylko zatrzymać rodzime startupy w Polsce, ale także konkurować regulacyjnie z innymi krajami - powiedział wiceminister Haładyj.

Według Fundacji Startup Poland w 2016 r. działało w Polsce około 2,7 tys. podmiotów, w przypadku których przetwarzanie informacji i pochodne technologie stanowiły kluczowy element ich działalności. Rzeczywista liczba przedsięwzięć typu startup jest jednak znacznie wyższa.

Potencjał startupów w 2023 r. to, zgodnie z prognozami firmy doradczej Deloitte, 2,2 mld zł wartości dodanej, ponad 50 tys. miejsc pracy i 757 mln zł przychodów dla gospodarstw domowych.

