Komisarze rozpoczęli kontrole polskich ubojni

W poniedziałek inspektorzy Komisji Europejskiej rozpoczęli w Polsce badanie sprawy nielegalnego uboju krów. Ich misja potrwa do piątku. W ciągu miesiąca powinien być gotowy raport KE w tej sprawie - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka KE˙Anca Paduraru.

Grupa audytorów Komisji Europejskiej przybyła do Polski i rozpoczęła ocenę sytuacji. Misja potrwa do piątku, 8 lutego. Raport będzie gotowy w ciągu około miesiąca, ponieważ musi zostać wysłany do Polski, a potem z powrotem do KE - powiedziała Paduraru na konferencji prasowej.