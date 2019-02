Rosną wpływy na rachunkach w ZUS

W styczniu ponad 2,4 mln płatników składek w ponad 2,5 mln przelewów wpłaciło na swoje indywidualne numery rachunków składkowych 20,5 mld zł. Jest to kwota aż o 1,7 mld zł, czyli 9,5 proc. wyższa niż w styczniu 2018 r. - poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS rozpoczął tegoroczną wysyłkę listów z informacją dla płatników o stanie bieżących rozliczeń składkowych. W styczniu do przedsiębiorców wysłanych zostało 24 tys. korespondencji.

E-składka, czyli indywidualne numery rachunków składkowych uwidoczniła jak sprawnie może działać instytucja publiczna w kontakcie z klientem. Dziś chyba żaden z przedsiębiorców nie wyobraża sobie powrotu do tego, co było, czyli trzech, a nawet czterech oddzielnych przelewów. Dzięki indywidualnym numerom rachunków składkowych każdy ma swoje własne rozliczenia pod ręką i zawsze może do nich zajrzeć wchodząc na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – podsumowuje projekt e-składki prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.