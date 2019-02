Ponad 200 mln zł zysku Millennium

Bank Millennium odnotował 212,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2018 r. tj. o 6,2 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i o 18,3 proc. więcej niż rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne (nieaudytowane) dane. Skonsolidowany zysk netto za cały 2018 r. wyniósł 760,7 mln zł i był najwyższy w historii banku.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w IV kw. 2018 r. 503,8 mln zł wobec 481,1 mln zł kwartał wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął w tym okresie 161,6 mln zł wobec 162,9 mln zł kwartał wcześniej.

Wynik z odsetek (pro-forma) w roku 2018 wyniósł 1 877,9 mln zł i odnotował znaczny wzrost o 8,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten był spowodowany zwiększoną wartością wolumenów biznesowych, w połączeniu z niewielkim wzrostem marży odsetkowej netto do 2,59 proc. narastająco w roku, w porównaniu z 2,56 proc. rok temu - czytamy w komunikacie. - Wynik z prowizji w 2018 r. wyniósł 661,1 mln zł i był nieznacznie niższy o 0,4 proc. r/r. Prowizje transakcyjne (w tym z kredytów i gwarancji), wraz z prowizjami z tytułu bancassurance, wykazały znaczny wzrost o 26,7 mln zł. Z drugiej strony, opłaty za dystrybucję produktów inwestycyjnych oraz inne prowizje związane z rynkami kapitałowymi, spadły w stosunku do 2017 r. o 27,9 mln zł - czytamy dalej.

Przychody operacyjne ogółem (pro-forma) grupy wyniosły 2 727.6 mln zł w 2018 r. i zanotowały wzrost o 6,1 proc. r/r. W IV kw. 2018 r. dochody operacyjne ogółem wzrosły o 3,4 proc. w stos. do III kw. 2018 r.

Koszty ogółem w roku 2018 wyniosły 1 268 mln zł, co oznacza wzrost o 5,4 proc. r/r. W IV kw. 2018 r. koszty operacyjne ogółem wzrosły o 1,2 proc. kw/kw.

Koszty osobowe w roku 2018 wyniosły 638,1 mln zł i wzrosły o 7 proc. w por. do roku 2017 w wyniku wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz zatrudnienia. Łączna liczba pracowników w grupie wzrosła o 302 osoby w por. do końca roku 2017, w tym 143 osoby (etaty) z powodu przyłączenia SKOK-u Piast, zrealizowanego w listopadzie 2018 r. Ponadto nastąpił wzrost zatrudnienia w takich kanałach sprzedaży, jak bankowość bezpośrednia i elektroniczna. Łączna liczba pracowników na koniec roku wyniosła 6 132 osób (w pełnych etatach) - czytamy dalej.

Efektywność kosztowa grupy poprawiła się nieznacznie w roku 2018: Wskaźnik koszty/dochody (C/I) wyniósł 46,5 proc. tj. mniej o 0,3 pkt proc. r/r, podano też w materiale.

Całkowity koszt ryzyka (pro-forma), który obejmuje odpisy netto na utratę wartości, korektę do wartości godziwej (części portfela kredytowego) oraz wynik modyfikacji, poniesiony przez grupę w 2018 r., wyniósł 236,6 mln zł i był o 7,4 proc. niższy niż w roku 2017. Odpisy dla segmentu detalicznego wynosiły 176,9 mln zł i były nieznacznie wyższe, niż w roku poprzednim, podczas gdy dla segmentu przedsiębiorstw i pozostałych, wyniosły 59,7 mln zł i obniżyły się w skali roku o 23,3 mln zł. W wartościach względnych, koszt ryzyka (tj. odpisy netto do średnich kredytów netto) w 2018 r. osiągnęły poziom 48 pb (tj. 6 pb mniej w porównaniu do 2017 r.) - napisano w komunikacie.