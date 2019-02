Zniesienie wiz amerykańskich coraz bliżej

Miejmy nadzieję, że niedługo zapadnie decyzja o zniesieniu wiz dla Polaków udających się do USA, bardzo często rozmawiamy ze stroną amerykańską na ten temat, szczególnie ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher jest w te działania zaangażowana - powiedział we wtorek szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Szef MSZ pytany był we wtorek w TVP info o to, czy jeszcze w tym roku zapadnie decyzja o zniesieniu wiz dla Polaków udających się do Stanów Zjednoczonych.

Miejmy nadzieję. To zależy też od tego, jak te wizy są przyznawane, ile jest odmów, wiemy o tym. Ta liczba spada, jest nieco poniżej 4 proc. Jak będzie poniżej 3 proc., to wówczas z perspektywy prawa Stanów Zjednoczonych będzie możliwe podjęcie decyzji o ruchu bez wizowym - odpowiedział Czaputowicz.

Podkreślił, że strona Polska bardzo często rozmawia na ten temat ze stroną amerykańską.

Chcę też powiedzieć, że pani ambasador Georgette Mosbacher bardzo jest zaangażowania w te działania, przekonuje decydentów w Waszyngtonie - podkreślił minister.

Pod koniec listopada ub.r. w wywiadzie w „Do Rzeczy” Mosbacher zobowiązała się do tego, że wizy do USA dla Polaków zostaną zniesione do końca 2019 roku. W rozmowie z radiem RMF na początku grudnia ambasador wyraziła przekonanie, że do końca 2019 r. uda się obniżyć procent odmów wizowych dla Polaków do 3 proc. Jak mówiła, gdy tylko Polsce uda się osiągnąć ten wskaźnik oraz spełnić inne konieczne wymogi dla wprowadzenia ruchu bezwizowego, „nic nie będzie stało na przeszkodzie dla zniesienia wiz”.

