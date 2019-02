O 8 proc. mniej wniosków o kredyt mieszkaniowy

O kredyt mieszkaniowy w styczniu 2019 r. zawnioskowało 34,13 tys. osób. W porównaniu do 37,12 tys. rok wcześniej to spadek o 8 proc. Natomiast średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w styczniu 2019 r. wyniosła 265,65 tys. zł, tj. 16,3 proc. więcej niż rok wcześniej - poinformowało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej.

Spadek liczby wnioskodawców został zatem częściowo skompensowany wzrostem średniej kwoty wnioskowanego kredytu. Rok 2019 na rynku kredytów mieszkaniowych będzie bardzo ciekawy. Wystąpią bowiem dwie przeciwstawne tendencje, tj. spadek liczby wnioskodawców i wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu - powiedział cytowany w komunikacie prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIL. Skala obu tych zjawisk jest jeszcze trudna obecnie do oszacowania. Skończył się program MdM i trudno na dzień dzisiejszy oszacować skalę efektu braku kontynuacji programu MdM w 2019 r. Szacuję, że ze wsparcia ze środków z programu MdM w 2018 r. korzystało ok. 12 proc. udzielonych kredytów mieszkaniowych. Nie wiemy, jaka część wnioskodawców zdecydowała się wnioskować o dofinansowanie i uzależniała wzięcie kredytu od uzyskania dofinansowania, a jaka część i tak wnioskowałaby o kredyt, pomimo braku wykorzystania środków z MdM, a dofinansowanie traktowała jako swoisty dodatkowy bonus - dodał.

Rogowski zaznacza, że rosnące obecnie ceny mieszkań, mogą być już nieakceptowane przez część potencjalnych nabywców, co negatywnie wpłynie na liczbę składanych wniosków kredytowych na zakup nieruchomości.

SzSz (PAP)