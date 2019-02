Prosta Spółka Akcyjna od marca 2020

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz liczy, że wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej zachęci inwestorów zagranicznych do inwestowania w polskie spółki innowacyjne. Według minister nowe rozwiązanie może wejść w życie od początku marca przyszłego roku.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd poparł projekt ustawy wprowadzającej Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). Chodzi o projekt noweli Kodeksu spółek handlowych, która wprowadzi nowy rodzaj spółki.

Chcielibyśmy, żeby dzięki temu rozwiązaniu więcej inwestorów kapitałowych było zainteresowanych inwestowaniem w polskie spółki innowacyjne, ponieważ to zaczyna być atrakcyjne również, jeżeli chodzi o formę prawną. Mamy nadzieję również konkurować formą prawną na rynku europejskim, bo tego typu rozwiązania znane są już od kilku lat w Czechach, we Francji Wielkiej Brytanii i one zdobywają ogromną popularność - powiedziała Emilewicz.

Prosta Spółka Akcyjna stara się połączyć zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, być jak najprostsza, to znaczy prosta w założeniu, prosta w prowadzeniu i prosta w rozwiązaniu. Ta prostota mieści się również w tym, iż kapitał początkowy jest symboliczny. Mówimy o symbolicznym 1 zł. Tutaj aktywami, wartością może być własność intelektualna, może być przede wszystkim praca, a zatem to wszystko co innowator, co wynalazca może do takiej spółki wnieść” - dodała.