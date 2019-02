10,3 mld zł deficytu w 2018 roku

Deficyt budżetowy będzie bardzo niski w tym roku i to jest ogromne osiągnięcie, ponieważ w 8 latach rządów naszych poprzedników sześć razy on przekraczał 3% [PKB], a niekiedy sięgał 8%. Mamy cały czas deficyt, ale on będzie prawdopodobnie niższy w tym roku niż 50 mld zł, czyli niższy niż 2,5% [PKB] - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla TV wPolsce.pl.