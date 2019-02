Maleje liczba cudzoziemców w Polsce

W ubiegłym roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce zwiększyła się o 47 tys. osób - poinformował PAP rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. To o 12 tys. mniej niż w roku 2017 i o 7 tys. mniej niż w roku 2016.

Z informacji przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że w grupie cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt w Polsce największy wzrost zaobserwowano wśród: Ukraińców - o prawie 34 tys. osób, do 179 tys., Białorusinów - o 4,7 tys., do 20 tys. osób, obywateli Indii - o 1,9 tys. do 8,8 tys. osób, a także obywateli Gruzji - o 1,3 tys. do 2,9 tys. i Wietnamu - o 0,7 tys. do 12,4 tys.

Najbardziej, bo o prawie 36 tys. wzrosła liczba zezwoleń na pobyt czasowy do maksymalnie 3 lat oraz - o 9 tys. na pobyt stały. Większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z wykonywaniem pracy.

Zdecydowanie najczęstszym celem pobytu cudzoziemców w Polsce jest chęć podjęcia pracy - w ubiegłym roku dotyczyło to prawie 73 proc. spraw. Ponadto 12 proc. wnioskodawców chciało pozostać w Polsce z powodów rodzinnych, a 10 proc. w związku z podjęciem lub kontynuacją studiów - poinformował rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Województwami, w których jest najwięcej cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt są: mazowieckie - 114 tys. osób, małopolskie - 36 tys. os., dolnośląskie - 31 tys. os. oraz wielkopolskie - 28 tys. osób.

Cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce, składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby, które spełnią warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Na początku 2019 roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 372 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2018 r. i 2017 r. było to odpowiednio 325 i 266 tys. osób.

Dane te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.

