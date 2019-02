Bezrobocie w styczniu wzrosło do 6,2 proc.

Pod koniec stycznia liczba bezrobotnych w Polsce wynosiła 1 024,0 tys. osób – informuje resort pracy. To o 109,7 tys. mniej niż w tym samym okresie w 2018 r. W porównaniu do grudnia ub. r. liczba ta wzrosła jednak o 5,7 proc., czyli 55,1 tys. osób. Jak podaje resort, wynika to m.in. z zakończenia prac sezonowych w branżach takich jak rolnictwo, budownictwo i turystyka, a także z faktu rejestracji osób, którym zakończyły się umowy na czas określony.

Styczeń, podobnie jak grudzień, należy do tych miesięcy, kiedy bezrobocie rośnie. Z informacji uzyskanych z urzędów pracy wynika, że do wzrostu bezrobocia w styczniu br. przyczyniły się m.in. rejestracje osób powracających do ewidencji po formach aktywnych, które zakończyły się z końcem grudnia 2018 r., rejestracje osób, którym zakończyły się umowy na czas określony, a także zakończenie prac sezonowych w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo czy turystyka – mówi, cytowany w komunikacie Stanisław Szwed, wiceminister pracy.

Resort podaje, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła pod koniec stycznia br. 6,2 proc. (wzrost o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do grudnia ub. r.). W analogicznym okresie ub. r. (styczeń 2018 – grudzień 2017) odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,2 pkt (z poziomu 6,6 proc. w grudniu 2017 do 6,8 proc. w styczniu 2018).

Poziom stopy bezrobocia w styczniu br. był o 0,6 pkt. proc. niższy niż w styczniu ub. r. Począwszy od 1991 roku nigdy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w styczniu nie był tak niski – mówi Szwed.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2019 r. wyniosła 130,4 tys. W porównaniu do grudnia 2018 r. wzrosła o 47,7 tys., czyli o 57,7 proc. Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w styczniu br. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano we wszystkich województwach – od 10,6 proc. (o 0,4 tys. ofert) w województwie warmińsko-mazurskim aż do 159 proc. (wzrost o 1,9 tys. ofert) w województwie świętokrzyskim.