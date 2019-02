Dzisiaj decyzja w sprawie francusko-niemieckiej fuzji

Komisja Europejska nie zgodzi się na połączenie kolejowych oddziałów francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa - ujawnił w środę francuski minister finansów Bruno Le Maire. Oficjalnie decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona jeszcze w środę.

Le Maire w rozmowie ze stacją telewizyjną France 2 powiedział, iż decyzja ta uniemożliwi powstanie wielkiego europejskiego producenta taboru kolejowego, który mógłby konkurować z chińskim potentatem CRRC i uważa ją za „gospodarczy błąd”.

Będzie ona służyć chińskim interesom gospodarczym i przemysłowym - oświadczył.

Za fuzją mocno lobbowały rządy Francji i Niemiec. Gdyby doszła ona do skutku, powstała firma zatrudniałaby 60 tys. osób i byłaby drugim co do wielkości producentem pociągów - właśnie za CRRC.

O tym, że Komisja Europejska nie zgodzi się na fuzję spekulowano od pewnego czasu. Podnosiła ona obawy, że połączenie ograniczałoby konkurencję na unijnym rynku.

Do sprawy we wtorek odniósł się jej przewodniczący Jean-Claude Juncker zwracając uwagę, że w ciągu prawie 30 lat, od kiedy KE zajmuje się sprawami wpływu potencjalnych fuzji na rynek, zgodziła się na ponad 6 tys. umów, a zablokowała 30.

Na podst. PAP