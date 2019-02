ARP udzieliła 640 mln zł pożyczek w 2018 roku

Prawie 640 mln zł – tyle na pożyczki przeznaczyła Agencja Rozwoju Przemysłu w 2018 roku. Ich kwoty wahają się od kilkuset tysięcy złotych do 100 mln zł. Przedsiębiorcy najczęściej sięgają po środki na rozwój i inwestycje.

W 2018 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła 40 pożyczek na łączną kwotę prawie 640 mln zł. Spośród wszystkich pożyczkobiorców prawie 25 proc. stanowiły firmy prywatne z sektora MŚP.

W zeszłym roku udzieliliśmy finasowania na kwotę prawie 640 mln zł. Z naszych środków najczęściej korzystały firmy działające w przemyśle ciężkim: producenci maszyn, branża budowla, czy przemysł zbrojeniowy. Widzimy jednak coraz większe zainteresowanie wśród małych i średnich przedsiębiorców. Dzisiaj mniej firm potrzebuje kroplówki, wzrasta z kolei zapotrzebowanie na finansowanie nowych inwestycji. Widać to szczególnie wśród firm z sektora MŚP, które chociaż mają perspektywiczne plany rozwoju, nie zawsze mogą liczyć na łatwy dostęp do finasowania. W ARP wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i dostosowujemy ofertę pożyczek do ich potrzeb. Wiemy, że to dobra inwestycja, na której skorzysta cała gospodarka – powiedział, cytowany w komunikacie, Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dzięki pozyskanym środkom wiele firm będzie mogło zainwestować w dalszy rozwój. To często spółki, które wcześniej współpracowały z Agencją Rozwoju Przemysłu. Takim przykładem jest między innymi Rema (producent pilarek i maszyn do obróbki drewna). Firma korzysta z finansowania ARP od 2013 r. W zeszłym roku spółka otrzymała czwartą już pożyczkę w wysokości ponad 3,6 mln zł, którą przeznaczyła na pokrycie wydatków związanych z projektem na badania i rozwój oraz wdrożenie wyników tych prac do procesów produkcyjnych. Rema dynamicznie się rozwija, prowadzi rentowną działalność i jest jednym z kluczowych pracodawców w regionie o najwyższej stopie bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim. Inny ubiegłoroczny pożyczkobiorca to firma Pronar – lider rynku maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych i recyklingowych. Spółka działa na Podlasiu i zatrudnia ponad 2 tys. osób. Na podstawie aneksowanej pożyczki z 2014 roku Pronar pozyskał 30 mln zł, które przeznaczy na realizację zamówień. Wcześniejsza pożyczka (na kwotę 60 mln zł) pozwoliła na sfinansowanie m.in zakupu maszyn i urządzeń do nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, którzy potrzebują środków na rozwój swojego biznesu. Dzięki naszemu wsparciu wielu przedsiębiorców do nas wraca, kiedy planuje duże inwestycje i potrzebuje na nie środków. To efekt wzajemnego zaufania i dobra informacja, bo oznacza, że jesteśmy liczącą się alternatywą oferty bankowej i wiarygodnym partnerem nie tylko na czas przejściowych problemów finansowych, ale także wtedy gdy firma chce się rozwijać –– dodał wiceprezes Kolczyński

W Agencji Rozwoju Przemysłu nie ma preferencji branż, na które przeznaczone jest finansowanie. Wśród ubiegłorocznych pożyczkobiorców znaleźli się przedstawiciele branży spożywczej, jak np. spółka Awima (producent liofilizowanych owoców i warzyw) czy Libru SEA (firma produkująca wysokiej jakości rybę wędzoną). Nie zabrakło także branży budowlanej (Mirbud, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów), meblarskiej (Jafra Connect), czy instytucji naukowych (Instytut Wysokich Ciśnień PAN) oraz badawczo-rozwojowych (Adaprtronica). Aktualni pożyczkobiorcy ARP reprezentują ponad 20 branż. Wśród nich są także przemysł lekki, ciężki, spożywczy, paliwowy, maszynowy, RTV i AGD.