Ponad 30 mld euro eksportu polskiej motoryzacji

Wartość polskiego eksportu motoryzacyjnego w 2018 r. przekroczyła 31 mld euro, czyli około 14 proc. polskiego eksportu towarowego ogółem, wynika z szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Wśród części i komponentów największy udział w eksporcie miały silniki i części do silników (16,4 proc. eksportu całej branży motoryzacyjnej) oraz podwozia i elementy podwozia - m.in. hamulce i części, układy zawieszenia, elementy układu kierowniczego (15%). Duże było też znaczenie nadwozi i elementów nadwozi (9,2 proc.), sprzętu elektrycznego i oświetleniowego (7,4 proc.) oraz elementów układu napędowego (3,8 proc.), podano w materiale.

W ostatnich latach bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływające do przemysłu motoryzacyjnego Polski były lokowane przede wszystkim w sektorze części i podzespołów, co umocniło jej pozycję dostawcy tych części dla zagranicznych fabryk samochodów (m.in. w Niemczech, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, we Francji i Wielkiej Brytanii). Korzyści osiągane z tego rodzaju specjalizacji w globalnych łańcuchach wartości są większe niż ze specjalizacji w montażu samochodów, w który szczególnie silnie zaangażowały się pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej - wskazano w raporcie.

Z badań PIE (a wcześniej IBRKK) wynikało, że w 2014 r. udział krajowej wartości dodanej w polskim eksporcie motoryzacyjnym wyniósł ponad 54 proc., podczas gdy w eksporcie specjalizującej się w montażu samochodów Słowacji było to zaledwie 33%, a w eksporcie Czech - 43 proc., wskazano a raporcie.

Najnowsze inwestycje w branży motoryzacyjnej (m.in. inwestycje w produkcję baterii litowo-jonowych do samochodów elektrycznych zapowiedziane przez LG Chem, Valmet Automotive EV i Mercedes-Benz Cars) wskazują, że Polska może awansować w globalnych łańcuchach wartości i przesunąć się z aktywności o niższej wartości dodanej do aktywności o wyższej wartości dodanej. Może się to przyczynić do wzrostu udziału krajowej wartości dodanej w polskim eksporcie motoryzacyjnym - podsumowali analitycy.