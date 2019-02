Samsung otwiera inkubator dla startupów

Samsung Inkubator w Lublinie to, kolejna po Samsung Inkubator Rzeszów, przestrzeń stworzona dla młodych polskich przedsiębiorców, w której będą mogli rozwijać swoje innowacyjne pomysły pod okiem doświadczonych mentorów.

Pierwsze startupy już rozwijają swoje usługi w Samsung Inkubator Lublin. Jednym z nich jest Real Buddy, aplikacja nowej generacji, dbająca o cyberbezpieczeństwo najmłodszych. Specjalne algorytmy monitorują komunikację w poszukiwaniu treści wrażliwych, alarmując rodziców w razie potrzeby, ale co ważne, bez naruszania prywatności najmłodszych. Co istotne, mechanizm „samodoskonali” się w poszukiwaniu nowych zagrożeń i nie wymaga ręcznego wprowadzania słów kluczowych (np. błękitny wieloryb, dopalacze etc.). Dodatkowym benefitem dla rodziców są porady ekspertów dotyczące ich komunikacji z dziećmi, poświęconej trudnym tematom w zakresie bezpieczeństwa.

Partnerami projektu są: NASK – najważniejsza instytucja publiczna odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo, badania i rozwój internetu, oraz Politechnika Lubelska – jedna z wiodących uczelni technicznych w Polsce. Partnerzy zapewnią inkubowanym w Lublinie startupom wsparcie merytoryczne i podzielą się najlepszymi praktykami z zakresu cyberbezpieczeństwa. Młodzi innowatorzy mogą liczyć również na pomoc ze strony Samsung R&D Institute Poland, gdzie zostanie powołany specjalny zespół ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, który zapewni stały mentoring – począwszy od fazy koncepcyjnej projektu, aż po etap przygotowania prototypu.

Tym, co wyróżnia Samsung Inkubator Lublin na tle tego typu inicjatyw, jest niekomercyjny charakter projektu. Inkubowane startupy zachowują wyłączne prawa do swoich koncepcji, które powstały w ramach Inkubatora. Poza wsparciem technologicznym, Samsung zapewnia również promocję i pomoc w poszukiwaniu inwestorów. Najlepsze pomysły mogą liczyć również na wsparcie finansowe ze strony firmy.

Samsung Inkubator Lublin będzie dostępny nie tylko dla młodych przedsiębiorców, ale również dla lokalnej społeczności. W ramach przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i podnoszenia kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa, planowany jest szereg działań przeznaczonych dla mieszkańców Lublina i okolic, takich jak otwarte zajęcia z kodowania, warsztaty z przedsiębiorczości, hackatony czy wykłady tematyczne.