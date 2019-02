UOKiK wziął się za GetBack

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie administracyjne wobec GetBack w restrukturyzacji w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - podała spółka.

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji informuje o doręczeniu do spółki […] postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 5 lutego 2019 r. (sygnatura: DOZIK-7.610.1.19.MJO/KJ) o wszczęciu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec spółki postępowania administracyjnego w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających - w ocenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - na: (i) wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez spółkę poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do bezpieczeństwa inwestycji w wyemitowane obligacje korporacyjne; (ii) wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez spółkę poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do sytuacji finansowej spółki; (iii) wprowadzaniu konsumentów w błąd w toku oferowania obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez spółkę poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do ekskluzywności oferowanych obligacji lub co do dostępności czasowej oferowanych obligacji, w celu nakłonienia konsumentów do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia ich tym samym możliwości świadomego wyboru produktu - czytamy w komunikacie.