RPP zakłada słabszy wzrost inflacji

Rada Polityki Pieniężnej uznała, że w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen przyspieszy, jednak „wyraźnie” mniej niż oczekiwano w listopadowej projekcji banku centralnego. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5 proc. - poinformował bank centralny.

Jednocześnie według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak ze względu na niższy niż w III kwartale ub.r. poziom cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii elektrycznej skala tego wzrostu będzie wyraźnie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji - czytamy w komunikacie.

W komunikacie z ub. miesiąca Rada napisała, że „skala tego wzrostu będzie wyraźnie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji” (bez słowa „wyraźnie”).

W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego - czytamy dalej.

W ocenie Rady, perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne. W kolejnych kwartałach nastąpi jednak prawdopodobnie stopniowe obniżenie się temat wzrostu PKB, podano także.

Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną – podsumowano.

Adam Glapiński, prezes NBP i przewodniczący RPP powiedział podczas konferencji po posiedzeniu, że Rada nie rozważała zmiany poziomu stóp procentowych ani w górę, ani w dół. Według niego, stopy pozostaną niezmienione prawdopodobnie przez kolejne lata.

Kadencja jeszcze będzie trwała długo. Przez 3 lata otoczenie zewnętrzne może się zachować w sposób trudny do przewidzenia. Ale na tyle, na ile można to teraz przewidywać, to ten rok do końca [będzie bez zmian poziomu stóp proc.], a następne - może tak być - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP, zapytany, czy podtrzymuje opinię wyrażoną na poprzedniej konferencji, że stopy procentowe mogą pozostać stabilne do końca kadencji tej RPP (tj. przynajmniej do początku 2022 r.). Na razie na żadną zmianę stóp procentowych i polityki pieniężnej w Polsce się nie zanosi. Mamy bardzo ustabilizowaną sytuację. O żadnej zmianie w tę czy inną stronę nie ma mowy. Takie problem nie staje na posiedzeniu - podkreślił szef banku centralnego.

Zdaniem Eryka Łona, członka RPP, dobrze byłoby utrzymać stopy procentowe na obecnych poziomach do końca obecnej kadencji Rady (tj. co najmniej do początku 2022 r.).

Stabilna polityka pieniężna prowadzona przez nasz bank jest naszym wielkim atutem. Stopy są na bardzo niskim poziomie już przez dłuższy czas. Gdyby się udało do końca kadencji tej Rady utrzymać stopy na tym poziomie, uważam, że jest to bardzo ważne, bo wspiera to sferę realną i stabilizuje procesy inflacyjne - powiedział Łon na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Według Grażyny Ancyparowicz z RPP, stopy procentowe w Polsce mogą pozostać na niezmienionych poziomach do końca tego roku i w jakiejś mierze w przyszłym roku.

Jeżeli nic się nie zmieni, to nie jest wykluczone, że stopy będą utrzymywane do końca tego roku i w jakiejś mierze w przyszłym roku - powiedziała Ancyparowicz na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. Wszystkie dane wskazują na to, że nawet, jeśli będzie spowolnienie wzrostu, to dynamika będzie na poziomie zbliżonym do 2016, kiedy stopy były takie, jak teraz - dodała.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5 proc., stopa depozytowa - 0,5 proc., a stopa redyskonta weksli - 1,75 proc.

Na podst. ISBnews