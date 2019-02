Strajk ostrzegawczy: Wiele lotów odwołano

56 lotów odwołano w czwartek na lotnisku w Duesseldorfie na zachodzie Niemiec z powodu strajku ostrzegawczego zorganizowanego przez pracowników obsługi naziemnej. Władze portu lotniczego mówią też o opóźnieniach przy odprawie i wyładunku bagaży.

Mimo spowodowanych strajkiem utrudnień atmosfera wśród pasażerów jest „całkowicie spokojna” - podkreślił rzecznik lotniska.

Związek zawodowy Verdi wezwał pracowników obsługi naziemnej do przerwania pracy w godzinach 3-11. Według strony związkowej w akcji udział brało ok. 100 osób. „Frekwencja jest dobra, nastroje również” - podkreślił w czwartek rzecznik Verdi.

W godzinach strajku zaplanowanych było 210 przylotów i odlotów. Skutki akcji protestacyjnej odczują m.in. linie lotnicze Lufthansa, Condor i Easyjet. Władze lotniska zalecają pasażerom, by na bieżąco dowiadywali się o sytuacji u swoich przewoźników.

W poniedziałek całodniowy strajk ostrzegawczy obsługi naziemnej odbył się na lotnisku w Hamburgu na północy Niemiec. Protest doprowadził do licznych opóźnień i odwołania wszystkich popołudniowych połączeń, zaś do południa anulowano ok. 100 z 388 zaplanowanych na ten okres lotów. Ucierpiało do 50 tys. pasażerów, z których ok. 12 tys. nie mogło odbyć zaplanowanej podróży.

PAP/ as/