700 mln zł z crowdfundingu w Polsce

Rynek finansowania społecznościowego (crowdfunding) wzrośnie w Polsce o 141 proc. r/r do 700 mln zł w 2019 r., prognozuje współzałożyciel zrzutka.pl Tomasz Chołast.

Wartość rynku crowdfundingu wzrośnie w tym roku do 0,7 mld zł, tj. o 141,4 proc., a mobilnego zwiększy się o 165% do poziomu 392 mln zł. Zatem finansowanie społecznościowe na komórkach i tabletach stanowić będzie aż 56 proc. wartości całego rynku - powiedział Chołast, cytowany w komunikacie.

Wzrost dynamiki rynku crowdfundingu mobilnego jest pokłosiem praktycznie już pełnej smartfonizacji polskiego społeczeństwa, bardzo dużych postępów w dostosowaniu się w 2018 roku platform finansowania społecznościowego do wymogów małych ekranów i potrzeb ich użytkowników, wzrostu wartości całego rynku finansowania społecznościowego oraz zwiększenie udziału transakcji mobilnych do ponad połowy wartości całego rynku, ocenia zrzutka.pl.

W przypadku zrzutka.pl, wicelidera rynku crowdfundingu w Polsce i największej platformy, na której można sfinansować każdy rodzaj projektu, mobilne transakcji stanowiły 75 proc. w ubiegłym roku. Zatem wynik platformy jest zdecydowanie lepszy niż średnia dla całego rynku finansowania społecznościowego w Polsce, która w ubiegłym roku wyniosła 48 proc., podkreślono w materiale.

Na początku zeszłego roku estymowaliśmy, że uzyskamy wynik na poziomie 72 proc. mobilnych transakcji, a po zamknięciu 2018 r. okazało się, że było ich 76 proc.- dodał Chołast.

Podsumowując 2018 r., zrzutka.pl zauważa, że liczba zrzutek założonych w ubiegłym roku na tej platformie zwiększyła się o 293,1 proc. w stosunku do 2017 r., uzyskując wynik 166 486. Liczba wpłat wyniosła ponad 660 tysięcy, co oznacza wzrost o 123 proc. w stosunku do 2017; jednocześnie w ubiegłym roku, a dokładniej 29 listopada 2018 r. o godz. 17:57:02, w serwisie została zaksięgowana milionowa wpłata. Łączna suma wpłat w całym poprzednim roku przekroczyła 42 mln zł, a obecnie licząc od początku istnienia serwisu jest to już ponad 75 mln zł.

Także 2019 rok zapowiada się bardzo obiecująco, zarówno pod kątem wyników oglądalności, liczby zrzutek, wpłat, jak i wprowadzanych nowości. Biorąc pod uwagę fakt, że plany na 2019 rok mamy ambitne, a niektóre projekty są jeszcze na wczesnym etapie wdrożenia, to ujawnimy jedynie te, które oddamy do użytku w najbliższym czasie. Już w lutym br. zaprezentujemy nową wersję aplikacji mobilnej, w której oprócz nowego wyglądu oraz UX-a, zaoferujemy unikatową na rynku funkcjonalność, tj. rozliczenia między znajomymi poprzez zrzutki - zapowiedział Chołast.

Dzięki niej użytkownicy będą mogli zbilansować swoje wydatki ze znajomymi, a wszystko zakończy się zrzutką, która w prosty i natychmiastowy sposób pozwoli na uregulowanie między sobą wspólnych wydatków.

Zrzutka.pl to narzędzie do samodzielnego zorganizowania zbiórki pieniężnej na dowolnie wybrany cel. Zrzutkę może założyć osoba prywatna, a także firma, fundacja czy instytucja.

(ISBnews)SzSz