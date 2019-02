Tusk kończy kadencję w fatalnym stylu

W kwestii brexitu nie odsyłałbym nikogo do piekła, to przed nami ważne tygodnie; polegamy na mandacie unijnego negocjatora ds. brexitu Michela Barniera - powiedział w czwartek w wywiadzie udzielonym telewizji Polsat premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki mówił, że przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej podczas czwartkowego spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel podkreślali, jak ważne są kreatywne i elastyczne rozwiązania w kwestii brexitu.

Ja bym nikogo do żadnego piekła nie odsyłał, bo to są bardzo ważne chwile, tygodnie teraz. My polegamy na mandacie Michela Barniera, a jednocześnie tutaj, również z panią kanclerz Angelą Merkel wraz z innymi premierami Grupy Wyszehradzkiej podkreśliliśmy, jak ważne jest wypracowanie kompromisu w ramach tych trudnych negocjacji brexitowych - powiedział szef rządu.

O „piekle” w kontekście brexitu mówił w środę szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który rozmawiał w Brukseli z premierem Irlandii Leo Varadkarem. Na zakończenie wspólnej konferencji z irlandzkim szefem rządu Tusk powiedział:

Tak przy okazji… zastanawiałem się, jak wygląda specjalne miejsce w piekle dla tych, którzy promowali brexit bez nawet szkicu planu tego, jak go bezpiecznie przeprowadzić . Telewizyjne mikrofony wyłapały, jak Varadkar ostrzegł go, że brytyjskie media będą go krytykowały za tę wypowiedź, na co były polski premier odpowiedział: „Tak, wiem”. „Ale ja wiem, że masz rację - odparł szef irlandzkiego rządu.