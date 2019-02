NBP wprowadza dwie nowe monety

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu dwie nowe, srebrne monety kolekcjonerskie: o nominale 10 zł, upamiętniającą 100. rocznicę powołania Sejmu Ustawodawczego, oraz o tym samym nominale - z okazji 100. rocznicy podpisania przez Józefa Piłsudskiego Dekretu o archiwach państwowych.

Pierwsza z monet upamiętnia 100. rocznicę powołania Sejmu Ustawodawczego - zebrał się on po raz pierwszy w wolnej Polsce 10 lutego 1919 r. Jak podał NBP, na rewersie monety przedstawiono portret Wojciecha Trąmpczyńskiego (1860-1953) oraz głowicę jego laski marszałkowskiej. „Trąmpczyński był prawnikiem, działaczem Narodowej Demokracji. (…) Został wybrany na marszałka Sejmu Ustawodawczego. Następnie, w latach 1922-1927 pełnił funkcję marszałka Senatu, a później w latach 1928-1935 zasiadał w ławach poselskich” - przypomniał NBP w komunikacie.

autor: fot. NBP

Na awersie monety znalazły się godła II i III Rzeczypospolitej na tle polskiej flagi oraz napis „Salus rei publicae suprema lex” (Dobro Republiki Najwyższym Prawem). Dewiza ta, przypisywana Cyceronowi lub Salustiuszowi, była maksymą Sejmu II RP.

autor: fot. NBP

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana została w nakładzie do 15 tys. sztuk, jej cena to 120 zł brutto.

NBP wprowadził do obiegu także drugą, srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł z okazji 100. rocznicy podpisania Dekretu o archiwach państwowych.

Jak poinformował bank centralny, na awersie monety umieszczono stylizowane wizerunki regałów kompaktowych służących do przechowywania archiwaliów oraz mikrodruk z powtarzającym się napisem Archiwa Państwowe, symbolizujący zapis na nośniku cyfrowym.

Na rewersie widnieje w otoku napis 100. Rocznica Podpisania Dekretu o Archiwach Państwowych. „Centralną część monety wypełnia wizerunek drzewa, którego prawa część ma charakter tradycyjny, a lewa nawiązuje do świata technologii cyfrowej. Z jednej strony symbolizuje ono trwałość tradycji, osadzenie w przeszłości zapisanej w archiwaliach, z drugiej strony stanowi odniesienie do przyszłości, do cyfryzacji zasobów. Trzydzieści trzy liście (tradycyjne i +cyfrowe+) symbolizują współczesną sieć archiwów państwowych, a centralnie umieszczony liść w koronie drzewa - Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych” - podaje NBP.

Srebrna moneta o nominale 10 zł wyemitowana została w nakładzie do 12 tys. sztuk, jej cena wynosi 130 zł brutto. Obie monety można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał 7 lutego 1919 r. Dokument ten stanowił podstawę prawną utworzenia i funkcjonowania archiwów w odrodzonej Rzeczypospolitej. Dokument obowiązywał do marca 1951 r. Współcześnie strukturę organizacyjną archiwów państwowych tworzy Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i 33 archiwa terenowe wraz z podległymi im jednostkami.

27 lutego Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu srebrne i złote zestawy monet z okazji 100 lat złotego.

PAP/ as/