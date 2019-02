Opole: Więcej mocy niż przewiduje specyfikacja

Piąty blok elektrowni Opole osiągnął moc 931 MW. Jak informuje biuro prasowe PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, to o 31 MW więcej niż wynosi moc nominalna urządzenia.

Blok piąty w elektrowni Opole jest częścią inwestycji realizowanej w tym zakładzie, którego celem jest zwiększenie mocy nominalnej o 1800 MW. Obecnie blok nr 5 o mocy 900 MW, znajduje się już w trakcie ruchu regulacyjnego.

Kontrakt o wartości 11,6 mld zł brutto realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. W ramach realizacji inwestycji podpisano już ponad 3 tysiące zamówień, z czego 2,5 tysiąca z polskimi firmami. W szczytowych momentach na placu budowy pracowało około 5500 osób.

Zgodnie z harmonogramem, przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji nastąpi do 15 czerwca 2019 roku, a bloku nr 6 niecałe cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 roku. Po przekazaniu do eksploatacji nowych jednostek 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie z Grupy PGE i Kozienicach. Do produkcji energii wykorzystywać będzie węgiel kamienny pochodzący z kopalń Polskiej Grupy Górniczej w ilości około 4 mln ton rocznie - informuje PGE GiEK.

Na podst. PAP