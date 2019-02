W tygodniku „Sieci”: Cała prawda o taśmach

Tylko w najbliższym numerze „Sieci” mocny wywiad z liderem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim, który stanowczo wypowiada się na temat tzw. „taśm Kaczyńskiego”. Nazywa je wprost manipulacją: – Dlaczego to manipulacja? Bo nie ma żadnych relacji finansowych pomiędzy fundacją a partią. Żadnych. To są dwie oddzielne instytucje – podkreśla.

Prezes PiS w rozmowie z Jackiem Karnowskim („Wszystko zgodnie z prawem”) wyjawia całą prawdę o taśmach - kto w tej sprawie chciał oszukać i kto kłamie?

– To nie jest nawet kapiszon, tam przecież nic nie ma. Ale parę spraw chcę sprostować, bo mamy do czynienia z całą masą nieprawdziwych sugestii. Na przykład czy poseł i szef partii ma prawo być szefem rady fundacji, czyli de facto rady nadzorczej? Otóż ma prawo, to nie jest złamanie żadnego przepisu – wyjaśnia Jarosław Kaczyński. Podkreśla przy tym: - Za bezczelną manipulację uznaję twierdzenie, że ta sprawa ma cokolwiek wspólnego z art. 24 Ustawy o partiach politycznych, która zakazuje im działalności gospodarczej. Dlaczego to manipulacja? Bo nie ma żadnych relacji finansowych pomiędzy fundacją a partią. Żadnych. To są dwie oddzielne instytucje – zaznacza.

Lider Prawa i Sprawiedliwości mówi Jackowi Karnowskiemu także o tym, kto w Polsce sieje nienawiść i komu może zaszkodzić partia Roberta Biedronia.

Marek Pyza i Marcin Wikło w artykule „Uwłaszczeni na »Wyborczej przypominają historię powstania tego tytułu - „Gazeta Wyborcza” powinna naprawdę uważać, zarzucając komukolwiek nieetyczne wzbogacenie się na państwowym majątku. Jej historia, a zwłaszcza początki, to opowieść o cwaniakach, którzy „pierwszy milion”… po prostu sobie wzięli - piszą Pyza i Wikło. Zwracają przy tym uwagę: - „Gazeta” w ostatnich tygodniach z pasją zajmuje się majątkiem spółki Srebrna. (…) Warto więc przypomnieć (opowiada o tym szczegółowo Jarosław Kaczyński w wywiadzie w tym numerze „Sieci”), skąd się wzięła rzekoma fortuna prezesa PiS. Że nikt w tym przypadku nikomu niczego nie dał, nikt niczego nie ukradł. – podkreślają Pyza i Wikło, przypominając m.in. w jaki sposób m.in. kupiono ziemię i budynek, który jest obecnie podstawą majątku spółki Srebrna – (…) kupiono je po cenie rynkowej – czytamy.

Maja Narbut w najnowszym numerze tygodnika „Sieci” w artykule „Fasolka po bretońsku na początek” podejmuje temat politycznej kariery Stefania Niesiołowskiego.

Swoją polityczną karierę zaczął z rozmachem, a kończy fatalnie. Stefan Niesiołowski stał się bohaterem afery korupcyjno-obyczajowej. Dla niektórych nie jest to wcale zaskoczeniem, a niepokojące wątki odnajdują już w jego przeszłości – pisze Narbut. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w wywiadzie udzielonym Dorocie Łosiewicz („To był lincz”) przybliża rządowe programy wspierające rodziny. Komentuje ponadto bieżące wydarzenia polityczne.

Niektórym środowiskom eskalacja napięcia jest wyraźnie na rękę. I to mnie najbardziej przeraża. Każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie, niezadowolenie czy sprzeciw wobec różnych spraw, postaw. Nie ma i nie może być jednak przyzwolenia na agresję. Odnosi się również do ataku na Magdalenę Ogórek: – To absolutne barbarzyństwo i przekroczenie kolejnej granicy. Możemy mieć różne poglądy, możemy się spierać merytorycznie, nie dogadywać się światopoglądowo, ale tutaj nie mówimy już o zwykłym niezrozumieniu, proteście ani nawet braku szacunku. Wszyscy byliśmy świadkami – bo przecież nagranie z tego strasznego wydarzenia bardzo szybko pojawiło się w sieci – podkreśla minister.

Z kolei prof. Norbert Maliszewski, psycholog społeczny, specjalista ds. marketingu politycznego, w wywiadzie udzielnym Ryszardowi Makowskiemu („Polityczna polaryzacja sprzyja Wiośnie”) komentuje szanse na sukces w wyborach nowej partii Roberta Biedronia – To poparcie szacowałbym na 7-10 proc. Takie liberalne poglądy prezentuje nisza wyborców, przede wszystkim z dużych miast. To są wykształceni ludzie, głównie z młodszego pokolenia – mówi o nowej formacji Biedronia. Według niego będą to w większości dotychczasowi wyborcy PO: – Platforma jest partią, która w oczach liberalnych wyborców się »zużyła« i nie jest w stanie odpowiedzieć na nowe trendy. Jest grupa ludzi, która od dawna szuka swojego przedstawiciela spoza kanonu polityków od lat nadających ton polskiemu życiu publicznemu. Dla nich Robert Biedroń jest autentyczny i wiarygodny – czytamy.

W numerze ponadto wyjątkowy prezent dla Czytelników – oryginalna zakładka do książek z kultowym już powiedzeniem #JaCięNieMogę.

W nowym wydaniu „Sieci” także ciekawe komentarze bieżących wydarzeń pióra Katarzyny i Andrzeja Zybertowiczów, Jerzego Jachowicza, Wiktora Świetlika, Aleksandra Nalaskowskiego, Witolda Gadowskiego, Wojciecha Reszczyńskiego, Macieja Pawlickiego, Piotra Skwiecińskiego, Krzysztofa Feusette, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Rafała Potockiego czy Marty Kaczyńskiej.

