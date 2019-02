Polska przeciw dyrektywie o prawie autorskim

W piątkowych negocjacjach osiem krajów, w tym Polska i Włochy, opowiedziało się przeciwko propozycji kontrowersyjnych regulacji dot. prawa autorskiego. To pokazuje, że propozycja budzi w UE wciąż dużo wątpliwości - informują polscy dyplomaci.

Późnym wieczorem w piątek w Brukseli przedstawiciele krajów UE porozumieli się ws. kontrowersyjnych regulacji dot. prawa autorskiego. Dotyczą one treści w internecie. Przeciwnicy tych regulacji określają je mianem „ACTA2”. Trilog, czyli negocjacje nad ostatecznym kształtem przepisów między krajami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, rozpocznie się w najbliższy wtorek.

Jak powiedziały PAP dwa źródła dyplomatyczne, w głosowaniu przeciwko regulacjom w proponowanym kształcie było osiem państw członkowskich.

W efekcie piątkowego głosowania jest konkretna różnica między tym, co proponuje w mandacie Rada UE (kraje członkowskie ), a tym, co proponuje Parlament Europejski. Trudno oceniać dziś, jaki rozwinie się scenariusz w kwestii propozycji. Nie można wykluczać jej zmiany. Sprawa budzi ogromne polityczne zainteresowanie wśród europosłów - powiedział unijny dyplomata.

Służby prasowe Rady UE ani prezydencji rumuńskiej nie poinformowały, jakie są szczegóły kompromisowej propozycji.

Europoseł Ryszard Czarnecki (PiS) powiedział w sobotę PAP, że decyzja Rady UE nie kończy prac nad wprowadzeniem takich regulacji.

To jedna z nie tak wielu spraw - którymi zajmują się zarówno PE, jak i Rada UE i KE - a które wywołują tak olbrzymi oddźwięk społeczny. Codziennie dostaję maile, informacje na Twitterze czy Facebooku na ten temat. Sprawa jest też elementem gry największych państw w UE. Poparcie Francji dla Nord Streamu 2 nastąpiło za poparcie propozycji francuskich przez Niemcy w tej sprawie. Widać, jak to jest bardzo ważne - powiedział PAP.

Jego zdaniem kampania społeczna w tej kwestii, której przedsmak można było zobaczyć w 2018 r., rozpocznie się po ustaleniach w ramach trilogu.

Na pewno będzie to gorący przełom zimy i wiosny. Będzie to jedno z największych wyzwań dla Parlamentu Europejskiego - wskazał. Jego zdaniem sprawa może być tez „dodatkową amunicją” dla eurosceptyków w kampanii wyborczej do PE.