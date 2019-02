Więcej Ukraińców bez ubezpieczeń

Po raz pierwszy od kilku lat opolski ZUS odnotował spadek obywateli Ukrainy pracujących w województwie opolskim. Obecnie w regionie składki płaci 15,8 tysiąca Ukraińców - ponad tysiąc mniej niż jesienią ub. roku.

Jak powiedział PAP Sebastian Szczurek z opolskiego oddziału ZUS, Ukraińcy od kilku lat stanowią od 73 do 76 proc. cudzoziemców legalnie zatrudnionych i zgłoszonych przez przedsiębiorców w krajowym systemie zabezpieczenia społecznego. W województwie opolskim obywatele tego kraju to 89 proc. ogólnej liczby zagranicznych pracowników.

„Punktem kulminacyjnym w naszych statystykach był początek jesieni, gdy lokalni pracodawcy zgłosili do ubezpieczeń 16 800 osób z ukraińskim paszportem. W styczniu br. ubyło ponad tysiąc osób i płatnicy opłacili składki za niespełna 15 800 obywateli Ukrainy” - powiedział Szczurek.

Obecnie w województwie opolskim pracuje i płaci składki ubezpieczeniowe 17 800 cudzoziemców. Jesienią ubiegłego roku było ich blisko 19 tysięcy.

Według danych ZUS, pracownicy z ukraińskimi paszportami przenoszą się do dużych miast, gdzie łatwiej o pracę i wyższe zarobki. Pracowników tracą małe i średnie ośrodki, kiedy w takich miastach jak Wrocław, Poznań, Kraków czy Gdańsk liczba ubezpieczonych Ukraińców nadal rośnie.

Zdaniem specjalistów, przepływ Ukraińców do dużych miast i do Niemiec, może to się odbić negatywnie na kondycji opolskich firm, które do tej pory korzystały z pracowników zza wschodniej granicy. Dotyczy to głównie branży budowlanej i usług.

Ostatni wzrost liczby ukraińskich pracowników ZUS odnotował między lipcem a październikiem 2018 r. W pierwszym wakacyjnym miesiącu pracodawcy z całego kraju deklarowali zatrudnienie w placówkach ZUS 418,5 tys. naszych wschodnich sąsiadów. Po kwartale liczba ubezpieczonych Ukraińców wzrosła aż do 441 tys. Obecnie ZUS ma w swoim systemie nieco ponad 420 tys. mężczyzn i kobiet z paszportem tego kraju, co oznacza spadek o 20,5 tysiąca ubezpieczonych. (PAP)