Pożyczka Fit w Kasie Stefczyka

Okres ferii zimowych to czas nowych wyzwań. Planujemy na ten okres pierwsze w tym roku urlopy, na które wybieramy się całymi rodzinami lub, jeżeli organizujemy to przy skromniejszym budżecie, wysyłamy tylko najmłodszych. Od lat najczęściej wybieranym kierunkiem pozostają góry. To jednak jest także wyzwanie finansowe, warto więc uporządkować nasze finanse, zwłaszcza kiedy spłacamy już wcześniej zaciągnięte pożyczki. W tym pomoże Pożyczka Fit.

Kasa Stefczyka proponuje skorzystanie z oferty konsolidacyjnej, która polega na zaciągnięciu jednego nowego zobowiązania celem spłaty dotychczasowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu płaci się tylko jedną ratę w miesiącu, a nie jak do tej pory – kilka. Ponadto warunki nowej pożyczki mogą być na tyle atrakcyjne, że kwota miesięcznej raty może być niższa niż suma miesięcznych rat wynikających ze zobowiązań, które zostały skonsolidowane.

Pożyczka Fit to właśnie propozycja Kasy Stefczyka przeznaczona dla osób, które już spłacają zobowiązania finansowe zaciągnięte w innych instytucjach finansowych. Dzięki tej pożyczce można spłacić posiadane pożyczki gotówkowe, pożyczki ratalne zaciągnięte za zakupy w sklepach, kredyty samochodowe, karty kredytowe czy debety w rachunkach płatniczych. Pożyczkę Fit można otrzymać na kwotę od 1 tys. zł nawet do 160 tys. zł, na okres od 12 do 120 miesięcy. Istotnym atutem tej pożyczki jest brak prowizji, a oprocentowanie nominalne wynosi tylko 6% (RRSO: 6,23%).

Atuty Pożyczki Fit w Kasie Stefczyka:

• jedna rata miesięcznie do spłaty zamiast wielu

• możliwość zmniejszenia wysokości sumy rat dotychczas spłacanych zobowiązań

• prowizja 0%

• możliwość wyboru dnia spłaty miesięcznej raty

• szybka decyzja kredytowa – wstępna informacja nawet w 15 minut

• możliwość skorzystania z wakacji kredytowych po spełnieniu określonych warunków

Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innyc instytucjach finansowych niż Kasa Stefczyka.

Przykład reprezentatywny z dnia 02.01.2018 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 47 880 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 120 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,23%. Czas obowiązywania umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 536,19 zł oraz ostatnia 119. rata: 536,57 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 63 806,99 zł w tym odsetki: 15 806,99 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.